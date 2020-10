Karleuša o skandalu Ljupke i generala: 'Uz nju sam, no ja ne bih razbijala, nisam agresivna'

Kontroverzna Jelena stala je u Ljupkinu obranu. Tvrdi kako joj je Dragiša prijatelj, ali da će biti na ženskoj strani. Za sebe kaže kako nikad ne bi postupila na način kao što je Ljupka

<p>Srpska pjevačica <strong>Ljupka Stević</strong> (35) došla je u središte skandala nakon što je beogradskom naselju Voždovac porazbijala dva automobila u vlasništvu njezinog partnera, generala policije <strong>Dragiše Simića</strong>.</p><p>Naposljetku je tvrdila kako to nije istina, a okrivila ga je da ju je prevario s tri maloljetnice. O svemu su se oglasili i Ljupkini susjedi, ali i kontroverzna folk pjevačica <strong>Jelena Karleuša</strong> (42).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Jelene Karleuše</strong></p><p>- Ljupka je moja prijateljica, ali i Dragiša mi je prijatelj. No ja uvijek moram biti na ženskoj strani, to je tako. Moram reći kako je Ljupka bila na mojoj strani kada je meni bilo teško, tako da sam svim srcem uz nju. Našem dragom generalu želim sve najbolje u borbi protiv vatrenih žena koje su očigledno jako opasne. On ispada fatalan muškarac - rekla je Jelena za<a href="https://expresstabloid.ba/vijesti/310873/karleusa-o-skandalu-ljupke-stevic-ja-ne-bih-lomila/" target="_blank"> srpske medije</a>. </p><p>No tvrdi kako se ona nikome ne bi osvetila na taj način.</p><p>- Ja nikad nikome nisam ništa razbila, niti bih to napravila. Uopće nisam agresivan tip - objasnila je pjevačica. </p><p>A Ljupku su branili i njezini prvi susjedi, koji su za srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/3539179/razgovarali-smo-sa-ljupkinim-komsijama-iz-kostolca-skandal-je-namesten-zbog-reklame">Kurir</a> ispričali kako misle da ona nikad ne bi napravila takav skandal.</p><p>- Čula sam što se dogodilo, nitko to od nje nije očekivao jer je ona jako fina i odgojena djevojka, s obzirom na to da joj poznajem majku. Dolaze kod mene na roštilj. Ma to je čista namještaljka, ona je jako fino stvorenje i majka joj je jako dobra, tako da je nemoguće da je ona takva. Ljupka nije uopće tako bezobrazna, baš je prava ljupka. E sad, mediji su mediji, ljudi svašta rade zbog publiciteta - ispričala je <strong>Milica</strong>, prijateljica Ljupkine mame koja nije htjela komentirati skandal.</p><p> </p>