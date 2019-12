Karleuša opet provocira: Grudi joj kipe iz razuzdanog dekoltea

Srpska folk pjevačica Jelena Karleuša (41) nerijetko na društvenim mrežama svoje pratitelje 'časti' provokativnim i golišavim fotografijama, na kojima često pokaže više no što treba.

Ovaj put objavila je fotografiju i video na kojima pozira u dugoj haljini. Ova kombinacija ne bi bila tako provokativna da joj grudi ne 'kipe' iz razuzdanog dekoltea.

Foto: Instagram

Ubrzo je skupila gotovo 100 tisuća lajkova, a njezini su je pratitelji počastili komentarima na račun izgleda.

'Kombinacija ti je baš simpa' 'Jelena, najljepša si', 'Prava dama', 'Fantazija' - neki su od komentara ispod fotografije.

Inače, Karleušina golišava izdanja na društvenim mrežama ne sviđaju se njezinom suprugu, nogometašu Dušku Tošiću (34).

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je cajka nedavno.

Ovo nije prvi put da je Karleuša objavila provokativne fotografije zbog kojih je dobila hrpu komentara, kako pozitivnih tako negativnih.

- Kada ste u nedoumici, odjenite rozo - napisala je opis objave na kojoj je kosu raspustila, a odjenula je rozu suknju i top koji je jedva obuzdavao njezine osebujne atribute, baš kao i ovaj put.

