Karleuša se zakopčala do grla: 'Nema potrebe da se skidaš...'

Srpska turbofolk pjevačica Jelena Karleuša (41) na društvenim mrežama često dijeli provokativne fotografije. Često odijeva kombinacije koje više otkrivaju nego skrivaju, ali sad je pomalo 'okrenula ploču'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na društvenim je mrežama sa svojim pratiteljima podijelila fotografiju na kojoj pozira u dolčeviti i kaputu. Njezini su se pratitelji šokirali, ali su je počastili komentarima na račun njezina izgleda.

Foto: Instagram

- Ti i zakopčana do grla izgledaš top! Nema potreba da se skidaš onako kako ti znaš, ipak si majka dviju djevojčica - jedan je od komentara ispod fotografije, koja je ubrzo skupila više od sto tisuća lajkova.

Ovo nije njezin svakodnevni stil, s obzirom na to da se gotovo uvijek pojavljuje u golišavom stanju, ali čini se kako joj odgovara. U opis je kratko napisala: 'Sasvim normalna'.

Foto: Instagram

Inače, njezinom suprugu, nogometašu Dušku Tošiću (34), ne sviđaju se njezina golišava izdanja na društvenim mrežama.

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je pjevačica nedavno.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZEZNACIJA':