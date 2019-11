Karleuša pozirala u halterima u liftu: Gdje ideš tako obučena?

Srpska turbofolk pjevačica Jelena Karleuša (41) na društvenim mrežama često se hvali kontroverznim objavama, pogotovo kad su provokativne fotografije u pitanju. Svojim se odjevnim kombinacijama koje više otkrivaju nego skrivaju, redovito hvali na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Sad je pratitelje počastila fotografijama na kojima pozira u grudnjaku, gaćama, halterima te čizmama gotovo do njezine pozadine.

- Jezik tijela - kratko je istaknula pjevačica u opis fotografije te dokazala da zaista ne radi pauze na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na Instagramu je tako ponovno pokazala previše te pokrenula lavinu komentara svojih obožavatelja koji su je prozvali 'Barbikom', dok su drugi smatrali kako je pjevačica degutantna te da jedna majka ne bi trebala objavljivati takve fotografije na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Oh Jelena, podržavam uvijek tvoj trud, borbu i rad, oblačenje, korak s vremenom, ali mislim da si ovaj put malo pretjerala, ipak si majka dvije prelijepe djevojčice i supruga - izjavio je jedan obožavatelj, no čini se kako pjevačicu ne diraju negativni komentari. Na Instagramu ju prati više od dva milijuna ljudi, a dio je Jeleni zamjerio što je fotografije u dizalu photoshopirala.

- Prirodno si mnogo ljepša - pisalo je u komentarima, dok je druge zanimalo što radi oskudno obučena u dizalu, pa se dio fanova pitao ide li takva na nastup ili u spavaću sobu.

Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da je Karleuša objavila provokativne fotografije zbog kojih je dobila hrpu komentara, kako pozitivnih tako negativnih.

- Kada ste u nedoumici, odjenite rozo - napisala je opis objave na kojoj je kosu raspustila, a odjenula je rozu suknju i top koji je jedva obuzdavao njezine osebujne atribute.

Foto: Instagram

Sada bi moglo doći do trzavica u Karleušinom braku s obzirom na to da se Jelenina golišava izdanja na društvenim mrežama ne sviđaju njezinom suprugu, nogometašu Dušku Tošiću (34).

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je pjevačica nedavno.

POGLEDAJTE VIDEO: