Karleuša: Vidim da neki svjetski izvođači skaču s 3. kata. Kakva sam ja, i to bih preživjela!

Vidim da ovi neki svjetski izvođači skaču s trećeg kata, ubijaju se, drogiraju, a ja sam samo luda. Možda i nisam luda, već samo volim ovo što radim, što ne znači da me u budućnosti neće strefiti neki treći kat. Mada, kako ide, ja bih sve preživjela, rekla je srpska pjevačica Jelena Karleuša (46) za Republika.rs.

Srpska pjevačica često voli komentirati događanja na domaćoj i svjetskoj sceni, a ovoga se dotaknula nakon što je na nedavnom koncertu u skopskoj Areni ozlijedila glavu, pa je, kako je komentirala, njezin tim morao iznijeti iz dvorane.

Foto: Antonio Ahel

- Vidjela sam da je jedan kostim eksplodirao na meni! Osjetila sam da je nešto puklo na meni, ali sam to ignorirala i molila se da to nitko nije primijetio. Zapravo, sve se vidi i sve se to događa, to je live show. Pucaju kostimi, štikle, čarape... Toliko sam bila umorna nakon koncerta, da su me doslovno iznijeli vani - rekla je te dodala:

- Imali smo problem sa šljemom koji se urezao u čelo, ali nije tu u pitanju samo šljem. U jednom dijelu koncerta nosim preteški dio kostima zbog kojeg sam danas sva u modricama oko vrata i po ramenima. Uvijek poludim što poslije svakog koncerta napravim od sebe na invalida! Taj šljem koji sam nosila mi je potpuno raskrvario glavu, sva sam bila krvava... Pa, i oni kristali, to je sve jako oštro i sječe me, ali ja zapravo imam surovu samokontrolu i koncentraciju da sve to zanemarim i posvetim se publici.

Tvrdi da je jedna od rijetkih koja uz pjevanje ima i elemente plesa, ulaganje u kostime, scenu...

Karleuša je ranije komentirala i i repera P. Diddyja, odnosno Seana Combsa, koji je u rujnu uhićen i pritvoren te se suočava s optužbama za trgovinu ljudima u seksualne svrhe i pranje novca, kao i brojne druge optužbe utemeljene na događajima od 2009. nadalje.

Foto: Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXS

- Ono što se ne vidi na slici je da smo u društvu drugih najvećih američkih zvijezda muzike i filma. Jedan od najveći nas je fotografirao, nebitno tko. Svakako nisam sama, prisutan je i moj tadašnji partner i nije se događalo ništa neprimjereno - napisala je Karleuša uz fotografiju koja je nastala, kako je ranije poručila, u reperovoj kući u Miamiju.

- P. Diddy se uvijek ponašao normalno i kulturno. U životu sam oduvijek imala i imam bliske kontakte za javnost s velikim svjetskim zvijezdama, ali o njihovim imenima nikada nisam nikada neću pričati, niti obavještavati planetu osim kada oni to ne naprave, kao Kanye. Prezirem sindrom linča i napada mase na javne osobe koja mnogima presuđuje prije suda, na koje se mnogi zakače zbog slave i govore neistine kako bi stekli materijalnu dobit. Svi se sjećamo godina kada su po sudu mrcvarili Michaela Jacksona, a na kraju se ništa od toga nije dokazalo osim da mediji od svakoga mogu napraviti anđela, ali i crnog vraga - poručila je.

Foto: Facebook

Osim toga, pjevačica se oglasila i kad je izašla treća sezona reality serije 'I Am Georgina' koja prati život zaručnice Cristiana Ronalda, Georgine Rodriguez.

- Nikada nisam mislila da ću vidjeti sebe slučajno gledajući Netflix. Hvala ti Georgina na lijepim riječima. Tvoj dokumentarac je nevjerojatan - napisala je Karleuša uz snimku scene u kojoj se pojavljuje.

Scene Georgine i Jelene snimljene su u ožujku na modnoj reviji Vetements u Parizu. Tad je Georgina prošetala u Ronaldovom dresu, a u backstageu je snimljena kako razgovara s Jelenom.