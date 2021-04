To da Jelena Karleuša (42) na društvenim mrežama voli dijeliti fotografije na kojima se diči svojom figurom nije tajna, no s činjenicom da u ormaru skriva boksačke rukavice nismo bili upoznati. Njezini obožavatelji su najnoviju fotografiju koja otkriva to, ali i mnogo više, dočekali reakcijama koje bi možda trebale nositi oznaku 18+.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uz fotografiju Jelena je kratko pozvala na boksački meč, a pratitelji kao da su prestali vladati sobom.

- Svaka čast iskreno, koja žena ne bi voljela da ima takvo tijelo u njezinim godinama? Top - bio je jedan od umjerenih komentara, dok ih se znatan broj odnosio na prihvaćanje izazova s eksplicitnim opisima toga kako će meč izgledati.

No našlo se i onih koji su Jelenu prozvali zbog takvog eksponiranja, pozivajući se na njezino majčinstvo.

- Imaš dvoje djece, a ovako se slikaš i poslije se pitaš što te nazivaju kojekakvim imenima. Svaka ti čast - napisao je jedan pratitelj.

Jelena na Instagramu nije odgovorila na provokacije. Objava je u samo jednom danu skupila gotovo 90 tisuća lajkova, a za sad još nije poznato je li se itko od 'hrabrih' pratitelja s Instagrama odazvao i uživo.