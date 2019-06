Karleuši su popustili živci pa je 'poludjela': Ti si običan kondom

Folk pjevačica Jelena Karleuša (40) nekoliko je mjeseci bila mentorica u natjecateljskom showu 'Zvezde Granda', a njezina najbolje plasirana natjecateljica bila je Milica Ćikarić (17) koja je završila na drugom mjestu. Karleuša smatra kako nije u redu što je Milica završila kao drugoplasirana te je kritizirala sve one koji su joj dali jedan bod.

Foto: Instagram

Jedan od njih je i glazbenik Halid Muslimović (58) kojeg je nazvala 'običnim kondomom i prezervativom', no Muslimović joj nije ostao dužan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Možda su ljudi navikli na njezin način komunikacije, ali moram priznati da nije od nje lijepo što je to rekla. No, s obzirom na to da je Karleuša u pitanju, njoj i pristaje da priča o prezervativima. Iako se dobro razumije u prezervative, ovog puta nije dobro upotrijebila tu riječ - komentirao je Muslimović.

Foto: Instagram

Karleuša se na finalu 'Zvezda Granda' pojavila u dugačkoj tirkiznoj haljini s velikim izrezom na leđima koja je otkrivala dio njezine stražnjice, a obožavatelji su primijetili kako pjevačica ima osip na čudnovatom mjestu.

- Jelena, kakav ti je to osip na lijevom guzu? Što si to radila - našalio se jedan obožavatelj, a ostali su komentirali kako je folk pjevačica ipak malo pretjerala s dubinom stražnjeg izraza.