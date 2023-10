Karlo (18) iz 'Večere' o batatu i tajnama showa: Za njega živim, a Snježa nije zaslužila pobjedu

Maturant iz Popovače zatvorio je prošlotjednu 'Večeru za 5'. Mladić koji školu pohađa u Kutini ima niz interesa i aktivnosti, a kuhanje mu je jedna od većih zanimacija. Za svoju večeru Karlo Kolert (18) dobio je 34 boda. I nije tada pobijedio, ali gledatelji su ga zbog karaktera, stavova i radnih navika koji je pokazao u kulinarskom showu prozvali 'moralnim pobjednikom'. Karlo nam sada priča o ljubavi prema kuhanju, školi, OPG-u i poljoprivredi.

U kulinarsku emisiju Karlo se prijavio na nagovor svoje tetke, a od malih nogu želja mu je bila sudjelovati u 'Večeri'. Zanimalo ga je kako funkcionira.

- Ima i jedna zanimljiva anegdota da je moja tetka htjela biti dio cijele te priče te su ona mama i baka imali pripremljene sve recepte i želje što bi sve kuhali još dok sam ja bio mali. Tetka se jako bojala kamera pa se to nikad nije ostvarilo, ali je zato vidjela iz prve ruke kako sve funkcionira za vrijeme snimanja moje večere - rekao nam je na početku Karlo koji je učenik Tehničke škole Kutina.

Foto: RTL

'Gledao sam da ocijene budu poštene'

Karlo je za svoju večeru napravio pogačice od čvaraka i punjena jaja, zapečenu punjenu piletinu u umaku od gljiva, s njokima od batata kojeg Karlo sam uzgaja. 'Hladna čarolija' dočekala je ekipu na kraju, a za desert je napravio cheesecake. Večerom je, kaže nam, prezadovoljan.

- Nisam imao tremu. Snimanje je u mojoj glavi prošlo za sekundu - ispričao je te dodao da nije razočaran što nije pobijedio:

- Moji ciljevi su bili sasvim drugi, makar sam gledao da ocjene budu poštene, samim time što sam sudjelovao te predstavio svoje vještine u kuhinji te prezentirao batat, sam pobjednik sam sebi. Najviše mi je bilo bitno da moja obitelj i uži krug poznanika bude ponosan što me imaju blizu sebe te da su oni zadovoljni mojim ponašanjem i kuhanjem.

Foto: RTL

'Uvijek jedemo cheesecake'

Ljubav prema kuhanju, kaže nam, prenijela je njegova baka. Kada je bio dječak s njom je učio praviti kolače. Imala je tu ulogu i njegova tetka koja ga je naučila dosta o kuhanju.

- Probali smo jednom jedan vrhunski cheesecake te ga je tetka htjela rekreirati, i tako smo počeli stalno, ali doslovno stalno praviti taj kolač i svaki puta nešto novo eksperimentirati. Kada idemo negdje na putovanje, obavezno moramo probati cheesecake u obližnjoj slastičarnici te diskutirati o sastojcima i okusima - ispričao nam je Karlo anegdotu o kolaču koji je pravio i u 'Večeri'.

Foto: RTL

'Snježana nije zaslužila pobijedu'

Pobjedu je tada odnijela Snježana Š., a gledatelji ispred malih ekrana nisu bili zadovoljni. Karlo se također složio da je Snježana nezasluženo pobijedila.

- Mislim kako je Snježana na najlakši način došla do pobjede, na način da prvi dan nismo imali nikakve ogledne primjerke po kojima bi mogli ocjenjivati te bih rekao da smo svi još bili zbunjeni i preplašeni taj prvi dan. Također je i sama sebi pomogla u pobjedi dijeljenjem loših ocjena koje su joj bile karta za sigurnu pobjedu, dakle nezasluženo. Mislim kako prepečeno meso i kuglica sladoleda urolana u vruću palačinku nije baš za pobjedu, no dobro. Za vrijeme druge večere kod Marka upitao što bi napravili sa novcem u slučaju da pobjede, čisto da potaknem neku drugu temu osim cura, na što se Snježana Š. odmah vrlo brzo i uzbuđeno odazvala da ona uopće ne cilja na pobjedu - priznao nam je Karlo što se događalo iza kamera.

Foto: Privatni album

Prokomentirao nam je Karlo i pohvale gledatelja na njegovo ponašanje.

- Prije svega sam presretan što se ljudima dopalo moje razmišljanje i način na koji funkcioniram. Mislim da je za većinu mojih postupaka bitan kućni odgoj i način na koji me je moja obitelj odgajala od malena - baka i djed sa mamine strane i tetak i tetka i mama i očuh, imam pomalo svega od njih, i na to sam ponosan - ispričao nam je ovaj mladić.

Foto: Privatni album

'Za batat živim i nije mi naporno'

Ovaj mladić osim što kuha, ide u školu te se bavi uzgojem batata za koji, kaže nam, živi. Rad u polju je za njega odmor od svega iako je to, kaže nam, 'krvavi kruh bez kojega drugi ljudi ne bi mogli preživjeti.' Ispričao nam je i kako izgleda jedan njegov dan.

- U godini imate perioda kada posla ima preko glave, a ima i perioda kada nema posla u poljoprivredi pa se onda posvetim drugim bitnim zadaćama u životu, makar je taj moj rad u polju iz hobija prešao u ozbiljne količine posla. Recimo kada je sezona posla, moj dan kreće buđenjem pred zoru tako da obavim svoju rutinu prije nego što se može nešto raditi pod vedrim nebom, ako je i vrijeme škole, u 8 počinje nastava pa me doma nema do 14 sati te nakon ručka krećem dalje sa poslom. Zanimljivo je da se posao ne završava u neko određeno vrijeme nego se radi dok se posao ne obavi, npr. izore njiva, ili što se već tada radi, jer što svi misle da je lijepo imati svoj posao gdje si ti sam svoj gazda, gotovo nikada nije tako. Kada krene sezona sjetve ili berbe, izležavanja i odmaranja nema, a što bi rekli nema ni petka ni svetka dokle god se posao ne završi i tada treba 'stisnut' - rekao nam je te priznao da mu nije naporno voditi takav život jer je to njegova želja.

Foto: Privatni album

Djevojku trenutačno, kaže nam, nema. Smatra da je tako bolje zbog manja vremena.

- Sada je bolje nemati djevojku nego da ju imam pa da se ona osjeća zapušteno zbog mojih obaveza, trebao bih još malo sazreti da i to ukomponiram u svoj život - ispriča nam je.

Foto: Privatni album

Najveća podrška u životu mu je njegova obitelj, a najveći uzor mu je kum Mario.

- On je izuzetno marljiv i vrijedan od malih nogu, on mi je definitivno najveći uzor i njega se uvijek sjetim čim mi nešto postane teško - rekao je Karlo.

Foto: Privatni album

'Glazba je uvijek blizu mene'

Ovaj svestrani mladić bavi se i glazbom - svira bubnjeve. Kaže nam, ta ljubav je došla genetski jer mu je djed u mladim danima bio harmonikaš, a pradjed je skladao pjesme te također svirao harmoniku.

- Oduvijek sam volio glazbu i ona me opuštala. Moja obitelj zna da ne mogu biti produktivan u nekom dosadnom poslu ako nema glazbe blizu mene. Na bubnjeve me je navukao moj prijatelj Ipe iz osnovne škole te sam tada shvatio da imam dobar sluh za bubnjeve u sebi. Djed je za prvu ruku posudio bubnjeve od prijatelja iz bivšeg benda, bili su to žuti 'Amati' bubnjevi. Kada su moji doma shvatili da ja to volim, djed mi je kupio nove bubnjeve, a ostatak obitelji mi je stalno kupovao nove palice činele i dodatke za bubnjeve te opremu, i od tada ih sviram konstantno te sam sebe učim i potičem na napredak - zaključio je Karlo iz 'Večere za 5'.