Karlo za utješnu nagradu izveo 'Tišinu' s Markom Toljom...

Nakon uzbudljive i emotivne premijerne emisije večeras je nastavljeno posve posebno glazbeno putovanje 'The Voice Kids Hrvatska'.

- Kad si dijete, imaš pravo na snove, bitno je uživati i zabaviti se, pobjeda nije bitna, a ako je pjevanje jedan od tvojih snova, pokaži kako to dobro radiš - samo su neke od riječi koje su mentori podijelili s gledateljima.

- Na veliku pozornicu dolaze oni mali. Mali po godinama, ali veliki u srcima - rekli su u uvodu druge emisije voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić, nakon prisjećanja mentora na njihovo djetinjstvo i prve pjevačke korake.

Foto: FOTO/HRT

Prvi se predstavio Leonardo Rados koji ima 12 godina i dolazi iz Zadra. U obitelji svi pjevaju i sviraju, a prve akorde naučio ga je tata. Trenira nogomet, a uz gitaru svira još nekoliko instrumenata i voli zasvirati za društvo i prijatelje koji su mu velika podrška.

Leonardo je svirao gitaru i s puno energije i simpatija publike izveo pjesmu 'Un Poco Loco' (Anthony Gonzales, GG Bernal) te se okrenulo svih četvero mentora. Dobio je mnogo komplimenata za svoj nastup, a Leonardo je odlučio da nastavlja s Mijom kao mentoricom.

Foto: FOTO/HRT

Magdalena Biličić svira bubnjeve već četiri godine, ide u glazbenu školu, a uz njih svira i ksilofon. Ima dvanaest godina i dolazi iz Zagreba.

- Volim biti na pozornici, volim mikrofon i pjevati, i to visoko, opusti me to bez obzira na tremu - rekla je Magdalena koja je izvela pjesmu „Hopelessly Devoted To You“ (Olivia Newton-John) iz mjuzikla „Briljantin“ i dobila „okrete crvenih stolaca“ Vanne i Tolje. Odlučila je nastaviti ovo putovanje u Vanninu timu.

Foto: FOTO/HRT

Nakon nje na pozornicu je došao Karlo Đermanović i izveo pjesmu „Moje zlato“ (Petar Grašo). Karlo ima dvanaest godina, dolazi iz Samobora, zbog Jole je otkrio svoj talent za pjevanje, a voli gledati „The Voice“, „Zvijezde pjevaju“ i ostale show programe.

Foto: FOTO/HRT

- Mislim da sam vedar i pozitivan i ne radim velike probleme - opisao se Karlo. Nitko od mentora nije se okrenuo, dobio je dosta komplimenata i savjeta mentora za budućnost, a budući da mu je Tolja jedan od najdražih pjevača, zajedno su izveli njegovu pjesmu „Tišina“ uz veliku podršku publike.