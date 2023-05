Karmela je otkrila Tomislavovu stranu kojoj se divi: Ponekad se ustane usred noći. Sve je složio!

Karmela i Tomislav su se ujutro zapričali o svom dosadašnjem iskustvu u 'Superparu' i ona je priznala da nisu ostvarili što je htjela, a to je da budu dobri u izazovima i pobjeđuju.

- Ipak, show me naučio da bolje reagiram u nekim situacijama, stvari u kojima nismo dobri i da trebamo biti svestraniji. Mislim, ja nisam svestrana, a to sam tek sada primijetila - rekla je Karmela.

- Inače smo u životu oboje jako neovisni i ne volimo biti ovisni o ničemu, a ovdje smo u izazovima bili ovisni jedno o drugome. To nam je najteže padalo. Tek tu shvatiš na čemu sve moraš poraditi - dodala je.

Tomislav je istaknuo da u 'Superparu' imaju priliku ljudima pokazati što rade i čime se žele u budućnosti baviti što je novost za Hrvatsku.

- Proizvodimo zdrave fitness obroke koji imaju svoje nutritivne vrijednosti i mogu duže stajati jer su vakumirani. Ako išta, stavili smo se negdje na mapu - ispričao je.

Foto: RTL

Karmela je istaknula da je jako ponosna na Tomislava zbog predanosti poslu.

- Zna mu se dogoditi da se probudi usred noći i računa cijene. Ima svoje šablone i sve posloženo po redu. Kad je to knjigovođa to pogledao, rekao je da praktički tu nema što sređivati i da to samo treba staviti u program - ispričala je.

Tomislav je naglasio da mu se ljudi zahvaljujući showu mogu javiti i za trenerske usluge.

- Dobio sam niz pozitivnih stvari iz ovog showa: iskustvo, ljude, godišnji odmor. Baš sam zadovoljan. Kako god završi show, meni je ovo jedno lijepo iskustvo - rekao je.

Foto: RTL

Priznao je i da želi ući u finale.

- Ne želim više biti u eliminacijama i da nas opet eliminiraju tamo. To nije ugodan osjećaj. No nije ugodan osjećaj ni da prođemo izazov i da moramo eliminirati jedan od dva para - zaključio je Tomislav.