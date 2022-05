Karolina prešarala crnom bojom zajedničku sliku, Toni: Prevaru bi oprostila, a gledanje filma ne

Karolina i Stankica finalistice su treće sezone 'Gospodina Savršenog', a prije nego što donese konačnu odluku, Toni će sa svakom od njih provesti dan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prva je na redu bila Stankica.

- Jedva čekam da je vidim danas i da provedemo cijeli dan skupa i, ako sam u nešto siguran, to je da će današnji spoj biti savršen - rekao je Toni dok je čekao Stankicu, a ona se zatrčala prema njemu i skočila na njega od sreće kad ga je ugledala.

- Sad trebam maksimalno do samog kraja trebam maksimalno iskoristiti vrijeme - rekla je Stankica na početku posljednjeg spoja.

Stankica i Toni razgovarali su o tome kako se prirodno razvijala njihova veza, ali i kako Toni vidi njezine suze na predzadnjoj ceremoniji.

- Meni je to bio najmoćniji moment jer mislim da smo skupa izašli još jači - rekao je Toni. Stankica je rekla da je od njega vidjela da se lijepo osjećati ranjivo kad pored sebe imate partnera koji zna kako da zacijeli sve to.

Nakon toga gledali su u kinu njihove zajedničke trenutke, a zatim je uslijedio i poljubac.

Došao je red i na Karolinin posljednji spoj. Toni je za nju pripremio crtanje po platnu, a crtež je trebao predstavljati njihov odnos.

- Od samih početka se vrlo lako izoliramo u taj naš neki svijet i onda nam ide ležerno, prirodno… Kraj nje mogu probuditi dječaka u sebi, a s druge strane, mogu biti i muškarac. Sve se to nekako isprepleće i super mi je što je cijela opuštena u tome, kao da smo već godinama zajedno - rekao je Toni.

Razgovarali su o prevari, a Tonija je zanimalo bi li ona ikad oprostila prevaru. Karolina nikad nije bila u pravoj vezi pa ne zna je li je neki dečko prevario, ali drži se one 'nikad ne reci nikad' te bi oprostila prevaru jer smatra da se svima može dogoditi. Toniju se to Karolinino razmišljanje nije svidjelo:

- Došlo je do potpuno različitih mišljenja jer sam prvi put počeo povezivati ovo sve što se događa s Karolinom. Oni misli da neki ljudi mogu razdvojiti fizički i emotivni dio i da bi oprostila fizičku prevaru. Ja sam tip osobe koji nikako ne može razdvojiti fizički i emotivni dio i upravo mi je zato nemoguće zamisliti da nekome oprostim prevaru - priznao je Toni.

Kad je Karolina prešarala zajednički crtež crnom bojom, objasnila mu je da je to zbog njegovog prvog prekršaja. Naime, ona mu je jednom prilikom rekla kako je za nju savršen spoj gledanje filmova, a on je na takav spoj odveo Amru. Iako mu je to i ranije predbacivala, to ju je očito toliko pogodilo da se i na posljednjom spoju prisjetila toga.

- Vrlo si stroga! Oprostila bi prevaru, ali ne i gledanje filma - rekao joj je Toni.

Za kraj je pripremio gledanje isječaka njihova upoznavanja, a i sjetio se da mu je Karolina jednom prilikom ispričala kako najviše voli marmeladu koju pravi njezina baka pa joj je Toni to i donio.

- Tim je baš ušao u moje srce - rekla je Karolina .

Najčitaniji članci