Karyna Zubal šokirala točkom koju nikad prije nije radila: Jača od 99 posto muškaraca ovdje...

U finalu 'Supertalenta' nastupala je Karyna Zubal, koja se prvi put okušala točkom na zračnoj šipci. Prije nastupa je rekla da je uživala u polufinalu.

- To je bilo nešto novo za mene jer nisam nikad nastupala s vodom. Nakon što sam ušla u vodu, pomislila sam - okej, sad vam mogu pokazati nastup. Nisam očekivala zlatni gumb za finale i još uvijek ne vjerujem da se dogodilo - rekla je Karyna pa dodala:

- U finalu ću pokušati biti još bolja. Opet ću raditi nešto što je i meni novo. Nikad prije to nisam radila. To je moj život, uvijek si stavljam nove izazove. Ako uvijek radim isto s istim rekvizitom, uvijek isti nastup, postane mi dosadno i poželim raditi nešto novo. Bit će zračni rekvizit, a bojim se visine. To je jako zanimljivo. Nadam se da će mi adrenalin pomoći. Imam samo jednu želju, a to je da ne želim pasti.

Foto: Luka Dubroja

- Nikada nismo gledali ovakav nastup, nikad nismo vidjeli ovakvo nešto - rekao je Davor.

- Fascinirana sam, najviše mi se svidjela koreografija, priča i odnos s plesačem na pozornici. Bila je ovo priča o preživljavanju i definitivno si zaslužila biti ovdje večeras - rekla je Martina.

- Čista snaga, mislim da si jača od 99 posto muškaraca ovdje - komentirao je Fabijan.