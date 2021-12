Djevojka bivšeg Dinamovca Lirima Kastratija (22), Anđela Šimac (25), u ožujku treba roditi njihovo prvo dijete. Dosad je različitim pozama na fotkama na društvenim mrežama uspješno skrivala trudnički trbuh, no sada to više nije moguće.

Na posljednjoj fotki na Instagramu sinjska manekenka pozirala je u pripijenoj šljokičastoj haljini, kroz koju se nazirao njezin zaobljeni trbuh.

- Sve ljepša si iz dana u dan - komentirao je oduševljeni pratitelj ispod objave, na kojoj je Anđela skupila više od četiri tisuće lajkova.

Anđela je u listopadu za RTL Exkluziv otkrila kako nije bila oduševljena kad je saznala da je trudna.

- Moram biti iskrena. Moja prva reakcija i nije baš bila puna veselja. Bio mi je šok jer u jednu ruku nisam planirala imati bebu tako brzo, ali kako je vrijeme odmicalo sada pozitivno gledam na to - ispričala je manekenka, te dodala da je Lirim oduševljen jer im dolazi prinova.

Djevojka dinamovca ne vidi se u braku. Smatra da dovoljno dugo živi s Lirimom i da papir neće promijeniti ništa.

- Nije mi to želja ni prioritet. S obzirom na to kako gledam na naš život - mi smo kao u braku. Imamo dijete zajedno, živimo zajedno - tako da meni je to zapravo brak - objasnila je.