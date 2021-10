Moram biti iskrena. Moja prva reakcija i nije baš bila puna veselja. Bio mi je šok jer u jednu ruku nisam planirala imati bebu tako brzo, ali kako je vrijeme odmicalo sada pozitivno gledam na to, rekla je za RTL Exkluziv Sinjanka Anđela Šimac (25), djevojka bivšeg dinamovca Lirima Kastratija (22) s kojim čeka bebu.

Anđela je trudna već 16 tjedana, a očekivani termin poroda je 3. travnja 2022. godine. Iako ona nije imala idiličnu reakciju, tata Lirim jedva čeka prinovu.

- On je u prije nego što sam saznala da sam trudna htio bebu. Razgovarali smo o tome, ali nikada nismo došli u situaciju i rekli 'Sad ćemo to!'. Kada sam mu rekla bio je presretan. On se u tome pronalazi, već planira što će i kako će - već sad ima bebu u rukama - rekla je Šimac.

Trudnoća joj za sada, kako kaže, nije bajna. S mučninama se bori već tri mjeseca.

- Nadam se da će završiti što prije, ali još uvijek mi je teško. Kažu da nakon tri mjeseca trudnoće bude lakše, ali u mom slučaju nije tako - otkrila je.

Djevojka dinamovca ne vidi se u braku. Smatra da dovoljno dugo živi s Lirimom i da papir neće promijeniti ništa.

- Nije mi to želja ni prioritet. S obzirom na to kako gledam na naš život - mi smo kao u braku. Imamo dijete zajedno, živimo zajedno - tako da meni je to zapravo brak - objasnila je.

Naime, Lirim je nedavno potpisao za poljsku Legiju te on i Anđela trenutno žive u Varšavi. Sinjanka se, priznaje, teško navikava na život ondje no, nogometaš želi da se beba rodi tamo kako bi on mogao biti cijelo vrijeme uz njih.

- Čekam da saznam spol i onda mogu krenuti sa pripremama. Nadam se da ću ga saznati kroz par dana pa ću početi lagano kupovati robicu - zaključila je Anđela.