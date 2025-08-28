Obavijesti

RAZVESELILE 'FANOVE'

Katarina Baban podijelila fotku s kolegicama iz omiljene serije: 'Tri generacije plavuša...'

Piše Marinela Mesar,
Glumice su oduševile brojne obožavatelje, koji jedva čekaju povratak serije. U komentarima su im pisali brojne komplimente. Inače, serija se na male ekrane vraća uskoro

Katarina Baban (37) iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, glumica se pohvalila fotografijom na kojoj pozira sa Sandrom Lončarić (51) i Lenom Medar, kolegicama iz popularne serije 'U dobru i zlu'. Fotografijom su privukle pažnju brojnih pratitelja.

- Tri generacije plavuša. Nastavljamo uskoro sa serijom - stoji u opisu, a obožavatelji su se ubrzo javili u komentarima, uz naglasak da jedva čekaju nastavak serije.

'Predivne. Jedva čekam seriju. Super ste.', 'Najljepše', 'Odlične ste', 'Tri ljepotice', Jedva čekam nastavak, prekinuli ste kad je bilo najzanimljivije', pisali su ispod objave. 

Podsjetimo, Lenu u seriji gledatelji mogu vidjeti u ulozi Lorene Šimat, kćeri kućne pomoćnice. Katarina Baban utjelovila je lik Petre Majdak, Jocine supruge i ljubavnice Crnog, dok Sandra glumi Filipu Majdak, Petrinu majku. 

