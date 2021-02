Iako je mlada, glumica Katarina Madirazza (28) niže brojne uspjehe. Od 1. veljače na male ekrane Nove TV vraća se serija “Dar Mar” u kojoj Katarina igra Daliborku Grob.

- Pogodili su mi ulogu jer je Daliborka skroz drukčija od mene. Nikad nisam glumila takav karakter. Milina je stvarati i gledati njezin svijet - ispričala nam je glumica. S ekipom se na setu odlično slaže, a od kolega pokušava naučiti i nešto novo.

Katarina je trenutačno angažirana u dvjema predstavama koje treba dovršiti, no ništa konkretno ne može planirati s obzirom na situaciju s korona virusom.

- Imam još neki internacionalni film koji se trebao snimati prošlu jesen, ali je odgođen. Ne znam što će biti s tim. Počela sam i intenzivne kondicijske pripreme za novi film Kristijana Milića. To će biti neka ženska verzija ‘Ramba’ - otkrila nam je Katarina, koja se nada kako će imati puno internacionalnih setova. Dobila je i radnu dozvolu za Ameriku.

- Kada sam je dobila, nije mi bilo na pameti da će izbiti pandemija. Planiram završiti snimanje ‘Dar Mara’, a zatim ću odlučiti o ostalim projektima. Obožavam internacionalne setove, imaju neku drugu vrstu energije - objasnila je glumica.

Dobila je ulogu i u seriji “Dnevnik velikog Perice” čije nastavke ćemo uskoro gledati na malim ekranima. Radnja te serije događa se gotovo 60 godina unatrag, a oslanja se jedan od najgledanijih filmova hrvatske kinematografije “Tko pjeva zlo ne misli” Kreše Golika.

- Bilo je divno. Uvijek mi je gušt glumiti u projektima prošlih vremena. Obožavam kostime, šminku, baš me to odvede u drugu dimenziju. Redatelj Vinko Brešan ubacio je elemente nadrealnog, što rijetko viđamo u našim projektima. Uvijek govorim kako toga nedostaje - ispričala je Madirazza.

A osim što joj je gluma velika strast, Katarina je pokazala i talent za pjevanje. Prije dvije godine nastupala je u showu “Zvijezde pjevaju”. Ni danas ne zna od kuda joj hrabrost, ali govori nam kako je takvo iskustvo bilo neprocjenjivo.

- Pjevati pred drugima mi je najveći strah, ali dala sam sve od sebe. Osjećala sam se kao da imam vlastite karaoke, guštala sam iz nastupa u nastup - kaže Katarina, no ne vjeruje kako će se nekad upustiti u glazbenu karijeru.

Prošla je godina svima donijela promjene, a glumica se tijekom lockdowna “bacila” i na izradu keramičkih predmeta, što prije nije radila.

- Skupljala sam je na putovanjima i uvijek me to privlačilo. Imala sam vremena pa sam počela učiti. Sada pripremam prvu kolekciju - otkrila nam je. Osim što se okušala u novom talentu, za Madirazzu je 2020. bila posebno uzbudljiva jer je “uplovila” u brak. Sa suprugom se uspješno uspjela prilagoditi na novonastalu situaciju.

- Prvotni plan bio je malo drukčiji, bili smo na iglama hoćemo li uopće sve moći izvesti. Na kraju je ispalo i bolje no što smo planirali. Jako sam zadovoljna, baš smo uživali. Morali smo smanjiti broj gostiju, to mi je najteže palo. Zbog toga smo mijenjali prostor, ali sve ostalo se savršeno poklopilo. To je bio vikend za pamćenje - ispričala je. Osim supruga, velika podrška u karijeri su joj prijatelji i obitelj.

- Mislim da je talent došao od tate, ali ima i mama dar za glumu. U to sam se uvjerila kad je ‘žicam’ da mi pomogne snimati audiciju - kaže glumica.

Madirazza se osvrnula i na aktualnu temu zlostavljanja glumica, koja je potresla cijelu regiju nakon što je srpska glumica Milena Radulović (25) javno priznala kako ju je seksualno zlostavljao profesor glume Miroslav Aleksić (68).

- Hvala Bogu, nisam imala takvo iskustvo. Grozno mi je čuti priče o zlostavljanjima bilo gdje, u bilo kojoj branši, neovisno i spolu. To su teške stvari, ne mogu zamisliti kroz što su glumice prošle i kroz što prolaze - rekla je Katarina pa zaključila:

- Žao mi je zbog toga. Mogu obećati da ću se truditi graditi svijet u kojem takvih stvari neće biti. Nadam se da ćemo jednog dana doći do takvog svijeta.