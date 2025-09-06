Katarina je 'rekorderka' s 213,6 kilograma u 'Životu na vagi'. Do njih je došla izgubivši u kratkom roku brata i majku
UHVATILA SE U KOŠTAC S KILOGRAMIMA PLUS+
Katarina iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Moja kći se raduje jer će uskoro dobiti novu mamu'
Čitanje članka: 6 min
Najteža kandidatkinja nove, 9. sezone 'Života na vagi', Katarina (45), ostala je zatečena kad je pri mjerenju mase vaga pokazala 213,6 kilograma. Vedra i borbena Splićanka, koja je posljednja stala na vagu u prvoj epizodi navedene emisije, priznala je kako je tad osjećala sram, ali i nadu da će si napokon pomoći.
