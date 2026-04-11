Katarina Madirazza za 24sata o djeci, svom teatru, preprekama: 'Potroši vas, ali sve se isplati...'
Svaki dan glumici prolazi kroz glavu ‘što mi je ovo trebalo’. Nakon premijere hita s Broadwaya, u njezinu Petit teatru radi se punom parom
Bilo je potrebno puno hrabrosti dovesti u hrvatski kazališni prostor predstavu kao što je "Prima Facie". A Petit teatar, na čelu sa zagrebačkom glumicom Katarinom Madirazzom (33), u suradnji s Teatrom Exit, tog se nezahvalnog posla i prihvatio. Riječ je o trenutačno najizvođenijem komadu na svijetu, monodrami, a osvojio je sve nagrade na West Endu i Broadwayu.
U fokusu je Tessa, briljantna braniteljica koja brani slučajeve zlostavljanja, a onda se dogodi da ona bude silovana i bude primorana proći cijeli proces, ali sad s druge strane. Predstavu je režirala Anja Maksić Japundžić, dok ulogu Tesse igra Nataša Janjić Medančić. O procesu nastanka predstave, ali i o budućim planovima te obiteljskom životu razgovarali smo s glumicom koju TV publika pamti po ulogama u serijama "Na terapiji", "Ko te šiša", "Dar mar"...