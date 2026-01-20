Bend Fronta, kojeg su pokrenuli Katarina Peović i Zoran Brajević, nastao je iz susreta glazbe i politike, ali i iz jasne potrebe da se kroz pjesme progovori o društvu u kojem živimo
DRUŠTVENO ANGAŽIRANI PLUS+
Katarina Peović: Kroz pjesme benda Fronta poručujemo ljudima da se trebaju boriti
Čitanje članka: 3 min
Društveno angažirani bend Fronta, koji su pokrenuli Katarina Peović i Zoran Brajević, kroz pjesme otvoreno progovara o nejednakosti, gubitku ideala i potrebi otpora. Nakon singla prvog "Moša Pijade" i suradnje s Alenom Vitasovićem na pjesmi "Ljubav i revolucija", poručuju da ih ne zanima ravnodušnost, već reakcija.
