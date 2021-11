Srpska glumica Katarina Radivojević (41), domaćim gledateljima poznata po ulozi u seriji 'Najbolje godine', progovorila je o temi estetskih korekcija i zahvata kojima se podvrgnula. Ističe kako joj je fizički izgled pomogao u karijeri, te da bi sve osobe koje se bave javnim poslom trebale izgledati njegovano, s tom granicom da 'izgledaju dobro za svoje godine, a ne 10 ili 15 mlađe'.

Gostujući u emisiji 'Generalka' priznala je da koristi botoks.

- Ja ne mogu ništa sakriti, tako sam uvijek bila iskrena sa svojom publikom. Mislim da je za moj izgled najviše zaslužna genetika i sve bi vam bilo jasno kada biste vidjeli moje roditelje. Ne bih da se hvalim, ali ja sam i cijeli život vježbala. To je pomoglo mom tijelu da bude u tonusu i onda kada zbog obaveza ne stignem trenirati dva ili tri tjedna. Tijelo pamti i uspijeva zadržati dobru formu - kazala je Katarina i dodala da o njenom licu sada brine i liječnik piše Gloria.rs.

- Pomalo radimo botoks, toliko da se i dalje mogu namrštiti zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo cijelo čelo i malo oko očiju, bore smijalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svijetle oči i škiljim pa kad se ljeto približi kraju, vidi se poneka bora više - rekla je Katarina.

Na njegov prijedlog stavlja botoks, ako tada ne snima. Naglasila je da su njezine crte lica prirodne - i pune usne, velike oči, naglašene jagodice i izražena čeljust.

- Nije bilo potrebe nešto da mijenjam. Razumijem djevojke kojima intervencije daju samopouzdanje, ali to bi se trebalo napraviti s mjerom i ne bi trebalo pretjerivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga mijenjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne same sa sobom - zaključila je Katarina.