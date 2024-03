Katarina se rasplakala nakon poraza crvenih, a većina je ponovno počela prozivati Varju

EKSKLUZIVNO: ISPOVIJEST IZ DVORCA VIDEO Dragana Mirković: 'Sve sam riskirala. Nije me sramota sad reći da nemam novca...' Cijela estrada zna koliko sam radila u braku, ali to sam i htjela. Mogla sam se udati za bogataša da ne radim ništa, ali to me nije privlačilo. Ja sam bila ta 'lokomotiva', rekla nam je Dragana Mirković u svom dvorcu