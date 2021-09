Jedan od najstarijih filmskih festivala, venecijanski Mostre, okupio je brojne glumačke zvijezde te im, nakon duge pandemije korona virusa, dao razlog da zablistaju. Kao što je bilo i očekivano, moglo se vidjeti svašta. Neke kombinacije u kojima su se prošetale poznate glumice oduševile su, a neke i razočarale modne kritičare.

Jedna od glumica koja je apsolutno oduševila svojom pojavom bila je Kate Hudson (42) koja igra glavnu ulogu u filmu 'Mona Lisa i krvavi mjesec', redateljice Ane Lily Amirpour.

Kate se više puta pošetala crvenim tepihom no, najviše pogleda zasigurno je izmamila u crnoj haljini koja je malo toga ostavila mašti.

Seksi haljina dubokog dekoltea i visokog proreza istaknula je savršenu liniju holivudske glumice.

Sudeći prema objavi na Instagramu, ova kombinacija zasigurno se i njoj najviše svidjela.

- Prije nego što izađete iz kuće, pogledajte u ogledalo i skinite jednu stvar. Coco Chanel ja sam izabrala materijal... - napisala je glumica ispod fotke na kojoj pozira u limuzini koja joj je služila kao prijevoz do mjesta premijere.

I dok je Hudson oduševljavala modne kritičare i ostalu javnost, glumica Ruth Wilson (39) svojom ih je modnom kombinacijom pomalo i naživcirala.

Naime, Ruth je na crveni tepih stigla u ležernom izdanju. Na sebi je imala prsluk i duge hlače, bijele tenisice i bijelu torbu te sunčane naočale i šešir. Najviše pažnje privukla je zlatna ogrlica koja joj se spuštala niz dekolte jer glumica na sebi nije imala grudnjak.

Izgleda da je njoj u potpunosti odgovarao ležerni look s obzirom na to da je spremno pozirala brojnim fotografima. Modne kritičare ipak nije oduševila.

Podsjetimo, Wilson je slavu stekla u seriji 'Preljub'. Za tu ulogu nagrađena je i Zlatnim globusom. Uoči pete sezone iznenada je napustila snimanje.

- Nije zbog honorara niti drugih poslova, no zapravo mi nije dopušteno govoriti o tome. Riječ je o puno većoj stvari - rekla je u kolovozu 2018. za The New York Times.

Ruth nikada nije priznala zašto je zapravo otišla no, kasnije se iz njezinih odgovora dalo zaključiti da je tu odluku donijela jer joj je produkcija previše scena nametala golotinju.