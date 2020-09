Prvi bez maski: Počeo je filmski festival u Veneciji unatoč koroni

Osjećamo odgovornost jer smo prvi. Znamo da će Venecija biti svojevrsni ispit za ostale, kazao je direktor festivala Alberto Barbera uoči 77. izdanja filmske smotre

<p>Venecijanski filmski festival krenuo je u srijedu pod strogim epidemiološkim mjerama, a na tom prvom većem filmskom festivalu od početka pandemije koronavirusa će se za Zlatnog lava boriti 18 filmova. </p><p>U srijedu je na filmu otvaranja, "Lacciju“ talijanskog režisera Danielea Luchettija, dvorana bila poluprazna, a gledateljima se prije ulaska mjerila temperatura. </p><p>Uoči početka tog slavnog festivala postavljeni su deseci znakova upozorenja koji su pokazatelj neuobičajenog ovogodišnjeg izdanja. </p><p>- Anti-covid-19 pravila ponašanja. Nosite masku. Držite sigurnu udaljenost, perite ruke - stoji na svjetlom, vertikalnom znaku. </p><p>I dok su novinari šetali svježe postavljenim crvenim tepihom, radnici su obavljali zadnje pripreme za početak festivala, svi pod maskama. </p><p>- Ove godine su u Veneciji zamijenili festival s karnevalom. Mi smo na maskiranom balu - našalio se talijanski novinar. </p><p>Jedina iznimka bio je direktor festivala Alberto Barbera dok je bez maske razgovarao s medijima o važnosti ovogodišnjeg festivala. </p><p>- Uzbuđen sam i malo se brinem - priznao je Barbera koji je u svibnju donio riskantnu odluku da se "La Mostra“ ipak održi, iako je većina svjetskih festivala otkazana, uključujući i francuski rivalski festival u Cannesu. </p><p>- Osjećamo odgovornost jer smo prvi. Znamo da će Venecija biti svojevrsni ispit za ostale - kazao je uoči 77. izdanja filmske smotre. </p><p>Proteklih mjeseci je u svijetu zaustavljena većina filmskih produkcija, a kinodvorane su ostale zatvorene. </p><h3><strong>Manje zvijezda, manje raskoši</strong></h3><p>Očekuje se da će na festival ove godine stići oko šest tisuća ljudi, otprilike upola manje nego što ih stiže inače, danak graničnim restrikcijama diljem svijeta. </p><p>U Veneciju ne stiže većina predstavnika Hollywooda, pa će australska glumica i predsjednica žirija Cate Blanchett biti najveća zvijezda.</p><p>- To je izdanje bez zvijezda jer je Hollywood u karanteni. Hoće li biti manje glamura? Da. Hoće li biti manje zvijezda? Zasigurno - rekao je Barbera.</p><p>- No bit će i mnogo dobrih filmova, 65 iz 50 raznih država, što je znak bogatstva i raznovrsnosti suvremene kinematografije - dodao je. </p><p>Ove godine se za Zlatnog lava bori 18 filmova. Ako festival prođe sigurno, bit će to pokazatelj da bi se ljubitelji filmova mogli vratiti u kina. </p><p>- Umorni smo od gledanja filmova putem streaminga - zaključio je Barbera. </p>