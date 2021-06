Princ George (8) očarao je mnoge svojim ponašanjem na nogometnoj utakmici Engleske i Njemačke koja se igrala na Wembleyju u Londonu. S tribina je bodrio svoju zemlju i uživao u društvu tate, princa Williama (39) i mame, vojvotkinje Kate Middleton (39). Engleska je izborila četvrtfinale Eura pobjedom protiv Njemačke 2:0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nosio je odijelo s kravatom, baš kao i njegov otac, a tijekom utakmice nije mogao sakriti uzbuđenje. Nekoliko redova iza kraljevske obitelji sjedili su pjevač Ed Sheeran (30) i nogometaš David Beckham (46).

Stručnjakinja za govor tijela, Judi James, na temelju interakcija roditelja i dječaka, zaključila je da ga princ William priprema za razne evente na koje će ubuduće mališan morati dolaziti, pogotovo kad poraste. Polako će ga učiti sve što treba znati i dati mu do znanja da ima veliku odgovornost kao član kraljevske obitelji.

Dječak je, ističu brojni stručnjaci, svjestan da se razlikuje od brata i sestre. Da će postati kralj Velike Britanije nakon svoje prabake Elizabete II. (95), djeda Charlesa (72) i oca Williama, George je saznao prošle godine.

- William nije javno otkrio kako je i kad te vijesti prenio svom sinu. Možda će nam jednog dana George sam to ispričati. No vjeruje se da su otprilike oko njegovog sedmog rođendana, u ljeto 2020., njegovi roditelji odlučili detaljnije malom princu objasniti njegove buduće dužnosti - navodi autor Robert Lacey u poglavlju svoje knjige 'Battle of Brothers'.

Zaključio je kako William pokušava svom sinu osigurati normalno djetinjstvo te omogućiti monarhiji da ide ukorak s modernim vremenima.