Kate Middleton ljubiteljica je skupocjenih outfita! Samo jedna stvar košta više od 6000 dolara

Kate Middleton (42) danas se prvi put pojavila u javnosti nakon što je otkrila da joj je dijagnosticiran rak. Princeza je na tradicionalnoj paradi Trooping the Colour došla u pratnji s djecom i princem Williamom (41). Na ceremoniji je bila odjevena u bijelu boju.

Princeza je nosila bijelu haljinu dugih rukava dizajnerice Jenny Packham. Haljinu je upotpunila s crnom vrpcom, a iskombinirala je jednostavnim bijelim salonkama, crnom torbicom marke Mulberry od 750 dolara, piše Page Six.

Za ovu prigodu kosu je podignula u nisku elegantnu punđu, a od nakita je nosila naušnice od safira i dijamanata Cassandre Goad, koje je naslijedila od princeze Diane.

Upečatljive naušnice koštaju 6.061 dolara, piše Page Six. Outfit je upotpunila zlatnim brošem pukovnije Irske garde i bijelim šeširom Philipa Treacyja.

Kate Middleton u siječnju je završila u bolnici gdje je išla na operaciju abdomena, a od tada nitko nije vidio princezu. Sada se napokon pojavila na paradi povodom rođendana kralja Charlesa. Provozala se u kočiji, a kasnije će princeza s obitelji pozdraviti javnost s balkona Buckinghamske palače.

Podsjetimo, princeza je u siječnju završila u bolnici gdje je imala operaciju abdomena. Dva mjeseca nakon je šokirala objavom da boluje od raka. Od tada svakodnevno prima tisuće pisama podrške od svojih obožavatelja.

