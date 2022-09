Kate Moss se prisjetila kad joj je Johnny Depp dao dijamante: 'Izvukao ih je iz svoje guzice'

Britanska manekenka Kate Moss (48) se prisjetila jedne zanimljive situacije iz razdoblja kad je bila u vezi s glumcem Johnnyjem Deppom (59), u videu za British Vogue.

Kate u videu prolazi kroz album njenih starih fotografija i objašnjava modne kombinacije koje je nosila kroz godine. Kada je došla do fotografije iz 1995. na kojoj je nosila elegantnu dugačku bijelu haljinu, prisjetila se simpatične priče o dijamantnoj ogrlici koju je tada nosila.

- A ta dijamantna ogrlica, nju mi je Johnny dao, bili su to prvi dijamanti koje sam ikada posjedovala. Izvukao ih je iz proreza svoje guzice - rekla je Kate.

- Išli smo na večeru i on mi je rekao: 'Imam nešto u gu*ici, možeš li pogledati?', a ja sam rekla: 'Što?', spustila sam ruku u njegove hlače i izvukla dijamantnu ogrlicu. Tu dijamantnu ogrlicu! - ispričala je Moss

Kate je još jedna fotografija podsjetila na Deppa. Na toj fotografiji manekenka je u zračnoj luci u Los Angelesu, a odjevena je u traperice i poderanu majicu.

- Au, to je bilo kad sam tek upoznala Johnnyja i kupila sam te čizme u second hand shopu, bile su od plave zmijske kože, te traperice i tu torbu još uvijek imam, to je isto iz second hand shopa - ispričala je Kate.

Moss se u videu još prisjetila susreta s Hughom Hefnerom i koliko je bila opsjednuta modnom dizajnericom Vivienne Westwood (81).

Podsjetimo, Kate je krajem svibnja svjedočila na suđenju za klevetu koja se vodila između Deppa i njegove bivše supruge Amber Heard (36).





Negirala je da ju je Depp gurnuo niz stepenice i time osporila još jednu izjavu koju je Heard iznijela pred sudom prije nekoliko dana.

