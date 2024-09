Kate Moss: 'Vrijeđali su me na ulici da promičem anoreksiju'

Vitka građa, blijeda put, zalizana kosa, donijelo je manekenki Kate Moss (50) slavu, ali dovelo ju je i do zlostavljanja. U novom dokumentarcu 'In Vogue: The 90s' na Disneyju+ progovorila je o svemu kroz što je prolazila - od ljudi s ulice koji bi je optuživali da promovira poremećaje u prehrani do roditelja koji su joj govorili o svojoj anoreksičnoj djeci.

- Ljudi nisu bili navikli na tako mršave figure. Da sam bila punija, možda ne bih privukla toliko pažnje. Moje tijelo se jednostavno razlikovalo od modela koji su bili prije mene, poručila je manekenka.

KATE MOSS - 06 APR 1992 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Moss je slavu stekla s 19 godina, kad je pozirala u donjem rublju za lipanjsko izdanje Voguea 1993. Priznala da je snimanje bilo ugodno iskustvo te da se odvilo u njezinu stanu u Londonu.

Reakcije na originalnu fotografiju bile su vrlo negativne, objasnila je modna urednica Catherine Kasterine u dokumentarcu, dodajući da su fotke odmah bile kritizirane.

Foto: Ik Aldama

Vogueova urednica Anna Wintour istaknula je da je izgled manekenke, koja je djelovala neuhranjeno, izazivao nelagodu zbog povezanosti s anoreksijom i sličnim problemima.

Moss je kasnije ponovno šokirala javnost. Pozirala je u toplesu s reperom Markom Wahlbergom za reklamu traperica Calvin Klein, što je opisala kao porazno iskustvo, jer je bio dosta ljudi na setu. Od tada je bila na čak 30 naslovnica Voguea.

Foto: Ik Aldama

Dokumentarna serija In Vogue: The 90s prikazuje modnu industriju tog desetljeća te uključujuje razgovore s bivšim urednicima Voguea i poznatima poput Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow, Sare Jessice Parker i dizajnerice Stelle McCartney.