LED svjetlo i čaj od 20 eura: Ovo su trikovi Kate Moss za ljepotu

Kate Moss je ove godine napunila 50 godina, a da su za nju godine samo broj dokazuje svojim savršenim tenom. Slavna manekenka pohvalila se svojom vitkom figurom na društvenim mrežama, a često otkriva i trikove za održavanje mladolikog izgleda.

Zbog čestih putovanja, manekenka je otkrila kako se prilagodi novoj vremenskoj zoni čim negdje stigne te da pokušava ostati budna do svog uobičajenog vremena za spavanje, piše Daily Mail.

Osim pranja lica u hladnoj vodi i uklanjaju podočnjaka oko očiju s kriškama krastavaca, Kate je otkrila i novi način osvježavanja lica.

- Odlazim na LED terapiju gdje se koristi crveno svijetlo. Sjajno je i ima uređaj s LED lampicama koje mogu nositi na putovanje - izjavila je Kate, piše Daily Mail.

Veteranka modne piste otkrila je i jednu od najvećih tajni ljepote koju upotrebljava za svježi i mladolik izgled. Naime, koristi vrećice čaja čija je cijena jedne kutije oko 20 eura.

Svaka kutija sadrži 20 vrećica čaja, a u sebi imaju cvijet hibiskusa, lovorovog lista i đumbira.