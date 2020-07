Kate poslala cvijeće Meghan, ali Markle ne misli da je dovoljno

Prema posljednjim izvještajima, kraljevska biografija mogla bi nepovratno narušiti odnose između Harryja i Meghan te ostatka kraljevske obitelji. Šuška se da su sočne detalje otkrili upravo oni, iako to demantiraju.

<p>Dnevne novine The Times od subote objavljuju isječke iz dugoočekivane knjige 'Pronalazak slobode: Harry i Meghan i stvaranje moderne kraljevske obitelji'. Riječ je o štivu koje je već uzdrmalo britanski dvor i razotkrilo neke detalje o odnosima između članova kraljevske obitelji. U knjizi se detaljno opisuje zašto su<strong> Meghan Markle</strong> (38) i princ <strong>Harry</strong> (35) smatrali da ih kraljevska institucija ne podržava i zašto su bili frustrirani. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Šuškalo se kako su Meghan i Harry autorima knjige ispričali svoju stranu priče, ali oni to putem svog glasnogovornika sada demantiraju. Ipak, tenzije su se ponovno probudile, a jedna od sočnijih priča svakako je ona koju donosi Vanity Fair, koji tvrdi da je da je <strong>Kate Middleton</strong> (38), Meghan svojedobno poslala cvijeće kao znak pomirenja, no da je Markle samo odbrusila kako to ni približno nije dovoljno. </p><p>Daily Mail piše kako su bliski prijatelji Kate i Williama skočili u obranu kraljevskog para, o kojem autori nove knjige ne pišu u najboljem svjetlu te želi iznijeti suprotnu tezu - kako su vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea učinili sve što su mogli da se Meghan i Harry osjećaju dobrodošlo, no da jednostavno zbog njezinog karaktera to nije bilo moguće.</p><p>Prema posljednjim izvještajima, kraljevska biografija mogla bi nepovratno narušiti odnose između Harryja i Meghan te ostatka kraljevske obitelji. Problem za odmetnuti par je i što im, unatoč službenom demantiju, malo tko u Velikoj Britaniji vjeruje da nisu imali ništa s izlaskom ove knjige i njezinim otkrićima.</p><p>- Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nisu intervjuirani i nisu dali doprinos knjizi 'Pronalazak slobode: Harry i Meghan i stvaranje moderne kraljevske obitelji'. Ova se knjiga temelji na vlastitim iskustvima autora kao članova kraljevske službe za medije i vlastitom neovisnom izvještavanju - rekao je tek glasnogovornik Meghan i Harryja vezano za knjigu, čiji je izlazak najavljen za 11. kolovoza.</p>