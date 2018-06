Kate Upton je najseksi žena na svijetu: Isplatio mi se težak rad

Nije lako u filmskoj industriji i žene poput mene se može 'osuditi' na istu vrstu uloga, no ja to nikako ne želim, rekla je glumica i manekenka Kate Upton (25). Magazin Maxim je Kate proglasio najseksi ženom na svijetu, a ona je istaknula kako se njezin rad isplatio.

- Znate, oduvijek naporno radim na sebi, da se osjećam dobro i zato vježbam te pokušavam mentalno biti što jača. Ova titula je mala nagrada za sve to - ispričala je glumica u intervjuu za Maxim. Upton se počela baviti manekenstvom s 12 godina i njezina se obitelj preselila iz Michigana na Floridu zbog toga.

- Voljela sam jahati konje, odrasla sam u blizini staje i nikada se nisam zamišljala u modnoj industriji - rekla je Kate. Kaže kako joj je manekenstvo pružilo brojne pogodnosti poput putovanja i sve je izgledalo jako glamurozno.

- Proživljavala sam avanture, putovala i susretala nove ljude - prisjetila se Upton koja je od prošle godine u braku s bejzbolašem Justinom Verlanderom (35). Supružnici su se upoznali na snimanju filma 'MLB 2K12' 2012. i kako kaže Upton, otada su nerazdvojni.

- Udala sam se za svog najboljeg prijatelja. On je nevjerojatan muškarac. Podupire me u svemu i jako je fokusiran i motiviran te me to nadahnjuje svaki dan - ispričala je Kate. Glumica je nedavno objavila fitness program od 12 tjedana koji uključuje i uslugu dostave obroka.

- Želim svakoj ženi dati informacije koje imam ja. Kada se prirpema za ulogu ili modnu kampanju, najlakše mi je doći u formu ne brinući se toliko o tome. Sada je moje znanje dostupno svakoj ženi - istaknula je Upton. Dodala je kako čeka ulogu u kojoj će pokazati najbolje od sebe.

