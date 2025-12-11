Obavijesti

ŠOK PRIZNANJE

Kate Winslet nakon 20 godina otkrila Eminemovu čudnu molbu

Piše 24sata,
5
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glumica Kate Winslet tek je sada progovorila o trenutku koji ju je ostavio bez riječi, kada joj je slavni reper prišao s potpuno neočekivanim zahtjevom

Glumica Kate Winslet u The Graham Norton Showu prvi je put otkrila neobičnu uspomenu iz 2004., kada je vodila Saturday Night Live. Kaže da joj je tjedan bio vrlo stresan, pogotovo jer se sve odvijalo “tjedan dana nakon što je Ashlee Simpson uhvaćena u sinkroniziranju usana”. Dodala je i da je istovremeno promovirala film te da je s Johnnyjem Deppom “morala preskočiti probu jer su morali ići u Chicago razgovarati s Oprah”.

Winslet je priznala da nije znala što će je u showu snaći pa je panično pitala: “O moj Bože, kakav će biti uvodni monolog?” Kada su je pitali može li pjevati i pleše li step, odgovorila je: “Malo, otprilike, nekako”, nakon čega su joj dali samo 24 sata da sve nauči. “Stepušem i pjevam potpuno uživo tjedan dana nakon cijele stvari s Ashlee Simpson”, prisjetila se.

No najbizarniji trenutak dogodio se iza kamera, kada joj je glazbeni gost Eminem prišao s vrlo neobičnim pitanjem. Pred publikom je rekla: “Eminem me zamolio da mu obrijem stražnjicu.”

Kinross: Eminem nastupio na T in the Park festivalu
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Naglasila je da ovo “nikada, ali baš nikada nije ispričala”, a Norton se našalio pitajući misli li na ručni brijač. Winslet je zatim ponovila Eminemove riječi: “‘Bi li mi obrijala guzu?’”

naglasak na zdravlju Kate Winslet oštro protiv estetskih zahvata: 'Mladi više ne znaju što je prava ljepota'
Kate Winslet oštro protiv estetskih zahvata: 'Mladi više ne znaju što je prava ljepota'

Glumica mu je odmah uzvratila: “Žao mi je, ne bavim se osobnom njegom.” i dodala rečenicu koja je nasmijala cijeli studio:
“Neću ti sa žiletom ići po guzi, dušo.”

OSTALO

