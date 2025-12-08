Kate Winslet oštro protiv estetskih zahvata: 'Mladi više ne znaju što je prava ljepota'

Britanska glumica Kate Winslet ponovo je progovorila o rastućem trendu plastičnih operacija, filera i lijekova za mršavljenje, nazvavši ga "zastrašujućim i razarajućim". U iskrenom razgovoru za The Times, 50-godišnja zvijezda Titanica upozorila je kako je pritisak na izgled danas jači nego ikada te kako mlade žene gube osjećaj za stvarnu ljepotu.

- Mladi više nemaju pojam o tome što zapravo znači biti lijep. Opsjednuti su perfekcijom zbog lajkova. Normalizacija estetskih zahvata je strašna - rekla je Kate, prenosi Daily Mail.

Glumica je posebno kritizirala trend brzih rješenja za mršavljenje.

- Toliko je ljudi na lijekovima za mršavljenje. Zanemarivanje vlastitog zdravlja je zastrašujuće - naglasila je, dodavši kako su neke od najljepših žena koje poznaje starije od 70 godina.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Winslet je i ranije otvoreno odbacivala ideju pomlađivanja estetskim procedurama, tvrdeći da se to kosi s njezinim moralnim načelima i pojmom prirodne ljepote.

- Ponosna sam na svoje lice jer je moj život na njemu. Ne bih to prekrivala - izjavila je.

Umjesto zahvata, glumica naglasak stavlja na zdravlje, san i hidrataciju, osobito prije velikih javnih nastupa.

- Ništa fensi, samo puno vode - poručuje.

- Prihvatite tko ste. Ljepota dolazi iznutra, a stalna samokritičnost je ono što nas najviše uništava - rekla je Kate na kraju.

Glumica je ovih dana u centru pažnje i zbog svog redateljskog debija u filmu Goodbye June, koji je napisao njezin sin Joe Anders. Majka i sin zajedno su se pojavili na svjetskoj premijeri u Londonu, a Winslet je istaknula kako je projekt željela režirati upravo kako bi sinu omogućila da vidi kako njegova priča oživljava na velikom ekranu.

Foto: Hubert Boesl/DPA

- Nisam ga mogla prepustiti drugom redatelju. Htjela sam da ostane dio toga i doživi svaki trenutak stvaranja- rekla je.

Njena djeca sve aktivnije ulaze u filmsku industriju: Joe je već glumio u filmu Lee i Oscarom nominiranom 1917, dok njezina kći Mia Threapleton gradi karijeru vlastitim uspjesima, uključujući nagrađivanu dramu I Am Ruth. Najmlađi sin Bear, kojeg ima sa suprugom Edwardom Abelom Smithom, još je daleko od filmskog svijeta, ali glumica otvoreno podržava svoju djecu u njihovim kreativnim ambicijama.