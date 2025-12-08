Obavijesti

Show

Komentari 0
naglasak na zdravlju

Kate Winslet oštro protiv estetskih zahvata: 'Mladi više ne znaju što je prava ljepota'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Kate Winslet oštro protiv estetskih zahvata: 'Mladi više ne znaju što je prava ljepota'
2
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Zvijezda legendarnog filma titanic kritizirala je trend estetskih zahvata. 'Mladi su opsjednuti perfekcijom zbog lajkova. Normalizacija estetskih zahvata je strašna' rekla je Kate (50)

Britanska glumica Kate Winslet ponovo je progovorila o rastućem trendu plastičnih operacija, filera i lijekova za mršavljenje, nazvavši ga "zastrašujućim i razarajućim". U iskrenom razgovoru za The Times, 50-godišnja zvijezda Titanica upozorila je kako je pritisak na izgled danas jači nego ikada te kako mlade žene gube osjećaj za stvarnu ljepotu.

- Mladi više nemaju pojam o tome što zapravo znači biti lijep. Opsjednuti su perfekcijom zbog lajkova. Normalizacija estetskih zahvata je strašna - rekla je Kate, prenosi Daily Mail.

Glumica je posebno kritizirala trend brzih rješenja za mršavljenje.

- Toliko je ljudi na lijekovima za mršavljenje. Zanemarivanje vlastitog zdravlja je zastrašujuće - naglasila je, dodavši kako su neke od najljepših žena koje poznaje starije od 70 godina.

London: Dolazak slavnih na dodjelu nagrada BAFTA 2009, 4.dio
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Winslet je i ranije otvoreno odbacivala ideju pomlađivanja estetskim procedurama, tvrdeći da se to kosi s njezinim moralnim načelima i pojmom prirodne ljepote.

- Ponosna sam na svoje lice jer je moj život na njemu. Ne bih to prekrivala - izjavila je.

Umjesto zahvata, glumica naglasak stavlja na zdravlje, san i hidrataciju, osobito prije velikih javnih nastupa.

- Ništa fensi, samo puno vode - poručuje.

LIJEPA NASLJEDNICA Možete li pogoditi čija je ovo kći? Njezina majka se proslavila u filmu koji je kultni klasik
Možete li pogoditi čija je ovo kći? Njezina majka se proslavila u filmu koji je kultni klasik

- Prihvatite tko ste. Ljepota dolazi iznutra, a stalna samokritičnost je ono što nas najviše uništava - rekla je Kate na kraju.

Glumica je ovih dana u centru pažnje i zbog svog redateljskog debija u filmu Goodbye June, koji je napisao njezin sin Joe Anders. Majka i sin zajedno su se pojavili na svjetskoj premijeri u Londonu, a Winslet je istaknula kako je projekt željela režirati upravo kako bi sinu omogućila da vidi kako njegova priča oživljava na velikom ekranu.

London: Poznati dolaze na dodjelu nagrada BAFTA
Foto: Hubert Boesl/DPA

- Nisam ga mogla prepustiti drugom redatelju. Htjela sam da ostane dio toga i doživi svaki trenutak stvaranja- rekla je.

Njena djeca sve aktivnije ulaze u filmsku industriju: Joe je već glumio u filmu Lee i Oscarom nominiranom 1917, dok njezina kći Mia Threapleton gradi karijeru vlastitim uspjesima, uključujući nagrađivanu dramu I Am Ruth. Najmlađi sin Bear, kojeg ima sa suprugom Edwardom Abelom Smithom, još je daleko od filmskog svijeta, ali glumica otvoreno podržava svoju djecu u njihovim kreativnim ambicijama.

PREMIJERA NA DANAŠNJI DAN FOTO Prošlo je točno 27 godina od 'Titanica': Evo kako izgledaju danas glumci iz kultnog filma...
FOTO Prošlo je točno 27 godina od 'Titanica': Evo kako izgledaju danas glumci iz kultnog filma...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka
PROŠLO VIŠE OD 20 GODINA

FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka

Serija je počela s prikazivanjem 2004. godine. Trajala je osam sezona, a glavne uloge pripale su: Teri Hatcher (Susan), Marcia Cross (Bree), Eva Longoria (Gabrielle) i Felicity Huffman (Lynette)
Druga večer u Areni donijela iznenađenje: Evo tko je stao na pozornicu sa Sašom Matićem!
POSEBNA GOŠĆA

Druga večer u Areni donijela iznenađenje: Evo tko je stao na pozornicu sa Sašom Matićem!

Publika je na drugoj večeri koncerta Saše Matića bila potpuno oduševljena, a posebno snažne reakcije izazvao je trenutak kada mu se na pozornici pridružila neočekivana gošća
Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati
POZNATA INFLUENCERICA

Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati

Đina Džinović, kći legendarnog Harisa Džinovića, na Instagramu svoje pratitelje često počasti fotografijama s putovanja, a ona su uvijek itekako luksuzna. Tako se nedavno vratila iz Barcelone, a sada je ponovno otputovala na Azurnu obalu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025