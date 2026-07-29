Katie Price: Koliko sam zahvata imala? Između 30 i 40, tko broji

Britanska starleta Katie Price priznala je da više ni sama ne zna koliko je estetskih zahvata imala, no procjenjuje da ih je bilo između 30 i 40. O brojnim operacijama otvoreno je razgovarala s Olivijom Attwood u njenoj emisiji 'Cijena savršenstva'. Sve je počelo prvim povećanjem grudi kada je imala 18 godina. Uslijedili su zahvati na usnama i liposukcija. Nije sigurna koliko je puta operirala grudi, ali procjenjuje da je bilo bar 10 puta; četiri je puta imala operacije na licu, dvije operacije nosa, tri zahvata na stražnjici i dvije operacije trbuha.

- Vjerojatno sam ih ukupno imala između 30 i 40 - kazala je bivša manekenka. Kad je snimala emisiju u travnju, prošla su tek dva tjedna od posljednje operacije grudi, no Katie je već tada razmišljala o sljedećoj.Kirurg joj je izvadio stare implantate i ugradio nove, no zbog otekline joj je lijeva dojka veća od desne, pa ukoliko se oteklina ne povuče, povećat će desnu, kako bi bile jednake. Priznala je da je nakon prve liposukcije imala toliko modrica da su joj noge bile tamnoplave.

- Kažu da je to kao s porodom - zaboraviš bol - kazala je Katie i dodala da obitelji više ne govori kada ide pod nož jer oni nisu oduševljeni njenim estetskim zahvatima.

- Već 30 godina svi mi govore: ‘Kate, nemoj ovo, nemoj ono.’ Ali ja to svejedno napravim. Takva sam. Sada slušam kirurge. Kad bi mi svaki kirurg napravio sve što poželim, izgledala bih kao nakaza. Ne želim izgledati čudno - kazala je i priznala da vjeruje kako će u starosti izgledati 'grozno'.

- Pitam se kako ću izgledati kad budem imala 90 godina. Grudi će mi biti ovdje gore, zubi ne traju vječno. Izgledat ću užasno - kazala je. Većinu operacija dobila je u zamjenu za reklamiranje poliklinika, pa procjenjuje da je iz svog džepa na operacije dala 'samo' oko 40.000 funti. Iako planira još operacija, priznala je da je bila premlada kada je prvi put povećala grudi.

- Voljela bih znati kako bih danas izgledala da nikada nisam imala estetske operacije. Ali to više nikada nećemo saznati - zaključila je Katie i nakon snimanja ponovno povećala usne, javlja Mirror.