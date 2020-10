Katie Price radi na bebi s novim dečkom, planiraju i vjenčanje...

<p>Britanska starleta <strong>Katie Price</strong> (42) prestala je koristiti kontracepciju kako bi dobila šesto dijete, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/katie-price-42-stops-contraception-22884770" target="_blank">Mirror</a>. S troje bivših partnera od ranije ima petero djece, a sada želi još jedno s trenutačnim dečkom <strong>Carlom Woodsom</strong> (31). </p><p>- Želimo bebu i ne pazimo. Ako nam neće uspjeti sada, pokušat ćemo sljedeći mjesec - rekla je svojim pratiteljima na YouTube kanalu.</p><p>Osim što priželjkuju bebu, Katie i Carl imaju u planu i vjenčanje. I njezin odabranik silno se veseli prinovi koju planiraju, jer bi njemu to bilo prvo dijete, koje želi upravo s Katie.</p><p>Starleta je svojim pratiteljima poručila kako će im odmah priopćiti sretnu vijest ukoliko se uskoro ispostavi da je trudna.</p><p>- Ono što me živcira je činjenica kada kažem da moram nešto otkriti, da ljudi pretpostavljaju da sam trudna. Svi misle da sam već sada trudna, ali nisam. Znat ćete na vrijeme - poručila je Katie. </p><p>Inače, Katie i Carl su u vezi od lipnja i nedavno se nagađalo zbog njezinog novog, blještavog prstena da su se zaručili. To ne bi bilo ništa čudno za starletu, koja je poznata po svojim plastičnim operacijama, ali i brzinskim brakovima i zarukama nakon kratkog razdoblja veze. </p>