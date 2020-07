- Pro\u0161li tjedni su bili jedni od najgorih u njenom \u017eivotu. Ali Carl je bio divan, od prvog trenutka - ka\u017ee izvor i nastavlja:\u00a0

<p>Starleta <strong>Katie Price</strong> (42) vjeruje kako je njen novi dečko <strong>Carl Woods</strong> (31) 'onaj pravi'. To tvrdi jer joj je bio potpora dok je njen sin Harvey bio u bolnici. Ona je cijelo vrijeme bila uz sina dok se desetak dana borio za život i bio na intenzivnoj njezi. Kako pišu <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8549589/Katie-Price-believes-boyfriend-Carl-Woods-one.html" target="_blank">britanski mediji</a>, Katie je ispričala prijateljima da je Carl bio uz nju i da se mogla na njega osloniti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Harvey bio desetak dana u bolnici </strong></p><p>- Prošli tjedni su bili jedni od najgorih u njenom životu. Ali Carl je bio divan, od prvog trenutka - kaže izvor i nastavlja: </p><p>- Iz njene perspektive, smatra da ju je vrijedan, a i Katie se veseli jer misli da bi mogli imati sjajnu budućnost. </p><p>Navodno je Carl reagirao na ružne komentare o starletinu sinu i tako ju je 'kupio'. Prije nekoliko dana Katie je podijelila zajedničku fotografiju s novim odabranikom njezina srca. Kako je ispričala, ona zna da je on zadnji muškarac s kojim želi biti i zbog toga se osjeća sjajno. Istaknula je i da ga jako voli. </p><p>Par je u vezi nešto više od mjesec dana, a javnosti su otkrili da se zapravo već godinama poznaju, ali su tek sad odlučili da su spremni za nešto više od prijateljstva. Podsjetimo, Katie se već tri puta udavala. Od 2005. do 2009. sudbonosno 'da' rekla je<strong> Peteru Andreu</strong>, godinu dana kasnije vjenčala se s <strong>Alexom Reidom</strong>, ali i taj brak je trajao kratko. Već nakon dvije godine par se razišao.</p><p>Nije joj pomogla ni uzrečica 'treća sreća' jer je sa trećim suprugom raskinula sve odnose nakon sedam godina braka. Za <strong>Keirana Haylera</strong> se udala 2013., a 'puklo' je početkom ove godine. </p><p>Starleta ima petero djece; sinove <strong>Harveya </strong>(18), <strong>Juniora Savva</strong> (15) i <strong>Jetta Riviera</strong> (6) te kćeri <strong>Princess Tiaamii</strong> (13) i <strong>Bunny</strong> (5). </p>