Katy i Orlando odmaraju se u Hrvatskoj od pravne zavrzlame: Paru nisu uvijek 'cvjetale ruže'

Pjevačica Katy Perry (38) i njezin partner Orlando Bloom (46) u srijedu su se prošetali Stradunom u društvu osnivača Amazona Jeffa Bezosa i njegove zaručnice, Lauren Sanchez. Par je stigao na odmor u Hrvatsku te su razgledavali Dubrovnik.

Upoznali se na dodjeli Zlatnih globusa

Ljubavna priča Katy Perry i britanskog glumca počela je 2016. godine kad su se upoznali na dodjeli Zlatnih globusa i proveli cijelo vrijeme zajedno i zabavu napustili u isto vrijeme. Tad su počela nagađanja kako su njih dvoje započeli romansu. Nakon zajedničkog posjeta glazbenog festivala Coachelle, Katy je ubrzo i službeno potvrdila vezu s Orlandom.

Od tad par je često provodio zajedno ljetovanje i odlazio na izlete. Vezu su ubrzo predstavili i svojim obiteljima pa se par pohvalio zajedničkim provedenim praznicima s roditeljima pjevačice.

Prekinuli nakon 10 mjeseci

Iako je sve izgledalo idealno i da među njima cvjeta ljubav, par je nakon 10 mjeseci veze odlučili prekinuti, ali ostali su u prijateljskim odnosima. O tome kako je na nju utjecao raskid Perry je kasnije otvoreno pričala.

- Što kažete na novi način razmišljanja u 2017. godini?! I dalje možete biti prijatelji s bivšim partnerom. Nitko nije žrtva ili negativac u ovoj priči, gledajte svoj život! - rekla je tad Perry kako bi stala tračeva.

No, ovaj par svoju ljubavnu priču nije završio prekidom. Ostali su dobri prijatelji i dalje u kontaktu, a od kolovoza 2017. godine javnost ih je počela viđati zajedno. Obnovljenu vezu nisu komentirali sve do svibnja sljedeće godine kada je Katy u emisiji 'Američki Idol' dala do znanja kako više nije sama.

Zaručili se za Valentinovo

Potvrdu da su ponovno skupa par je odlučio dati do znanja 2018. godine na crvenom tepihu na Gala svečanosti za Global Ocean gdje su izgledali zaljubljeno.

U veljači 2019. godine par je obznanio zaruke slatkom fotografijom gdje su njih dvoje i u prvom planu dijamantski prsten. Planovi za vjenčanje tekle su polako, a službeni datum nije bio određen. Kako se nisu žurili sa ceremonijom, par je odgodio tri puta vjenčanje kako bi sve proteklo u najbolje redu i onako kako žele.

Godinu dana zaručeni

Odgađanjem vjenčanja zbog planiranja par je proslavio godinu dana zaruka. Slatkom fotografijom par se pohvalio kako se i dalje vole.

- Prije godinu dana rekla sam 'da' životu punom ljubavi i evolucije... i definitivno nikada nije dosadno - rekla je tad pjevačica, na što je zaručnik Orlando samo potvrdio da im nikad neće biti dosadno u ljubavi.

Par je nakon mjesec dana obavijestio javnost kako čekaju dijete te njihovoj sreći nema kraja.

- Uzbuđena sam, uzbuđeni smo i sretni. Ovo je najduže što sam morala zadržati tajnu. Mislila sam da je najbolji način reći vam kroz glazbu - rekla je Katy i objavila novi video spot za svoju pjesmu.

Dobili su djevojčicu

Iako su čekali dijete, par je opet odgodio vjenčanje, no to ih nije poljuljalo da učvrste svoju ljubav.

U kolovozu 2020. godine Orlando i Katy dobili su djevojčicu, Daisy Dove Bloom.

Kako se čini, nakon rođenja djevojčice par se dobro slagao i javnosti nisu krili međusobno podržavanje svemu što rade. Priznali su da posjećuju bračno savjetovanje te kako im ono pomaže u rastu veze.

Zavrzlame oko kuće

Nedavno je par bio u centru pozornosti zbog tužbe američkog veterana Carl Westcott koji tvrdi da je paru prodao svoju kuću u Santa Barbari vrijednu čak 15 milijuna dolara dok je bio 'nezdravog uma', prenosi Daily Mail.

Slučaj je pokrenut prije tri godine nakon što je par kupio kuću, a starac koji je poslije otpuštanja iz bolnice shvatio što je učinio zahtijevao poništenje prodajnog ugovora.

Kao razlog naveo je kako 'nije imao mentalne sposobnosti da razumije prirodu i vjerojatne posljedice', napominjući da nikad nije naveo popis svoje imovine ili razgovarao s agentom za nekretnine o prodaji.