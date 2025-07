Katy Perry bila na rubu suza dok je pjevala pjesmu o prekidu

Katy Perry (40) potrudila se ne pustiti suzu na koncertu u Kaliforniji. Pjevačica obično dopušta fanovima da odaberu pjesmu koju će pjevati na koncertu. Kada je odabir obožavatelja bila hit pjesma 'Not Like The Movies', Perry nije bila oduševljena. Pjevačica je poručila da je pjesma iz 2010. godine zapravo o njenoj prvoj rastavi s Russellom Brandom, piše Page Six.

-Tjerat ćete me da pjevam tu pjesmu u ovom periodu života?- govori u videu koji prenosi Entertainment Tonight

Foto: ETHAN CAIRNS

Katy Perry i Orlando Bloom potvrdili su prekid veze ranije ovaj mjesec, nakon devet godina. Upoznali su se 2016. na zabavi nakon dodjele Zlatnih globusa. Zaručili su se tri godine kasnije, a kćer su dobili 2020. Kako su ranije izvori rekli za strane medije, par je prekinuo još prošli mjesec. Izjavili su da će se oboje fokusirati na odgajanje kćeri Daisy Dove.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Američka pjevačica je trenutno na svojoj petoj turneji 'Lifetimes Tour' koja je počela u travnju, a završit će u prosincu ove godine. U početku publika nije bila zadovoljna turnejom nazivajući ju 'razočaranjem', ali Perry je snažno nastavila dalje.

Na koncertu u Inglewoodu u Kaliforniji, ipak je bilo teško suzdržati suze pjevajući poznatu pjesmu koja tematizira prekid veze.

-Glasali ste pa ću pjevati. Ne brinite, pokušat ću ne plakati. Neću plakati- poručila je Katy fanovima s pozornice

Foto: Instagram/