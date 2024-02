Katy Perry i Taylor Swift bile su u svađi godinama, a sad su zajedno pozirale na fotografiji

Čini se da je dugogodišnja svađa između dviju pjevačica konačno gotova. Naime, Katy Perry (39) je objavila na Instagramu fotografiju s Taylor Swift (34) kojom je u jednom danu prikupila više od 3.2 milijuna lajkova. Trenutno fotografija broji više od 3.7 lajkova. Katy je u društvu kolegice Rite Ore pratila prvi Taylorin nastup u Sydneyu u sklopu njezine 'The Eras' turneje. Pažnju obožavatelja privukla je njihova zajednička fotografija budući da su nekoliko godina bile u svađi.

- Moram vidjeti staru prijateljicu kako blista večeras - napisala je Katy uz fotografiju.

Objava je šokirala mnoge obožavatelje koji su do tada bili uvjereni da su pjevačice još uvijek u svađi.

'2014. nismo mogli ni zamisliti da će se ovo dogoditi', 'Ovo je kao san', 'Srušit ćete internet', nizali su se komentari.

Njihova svađa započela je prije 10 godina kada je Taylor objavila pjesmu 'Bad Blood'. Pjevačica u njoj pjeva o bivšoj prijateljici koja joj je 'zabila nož u leđa'. U intervjuima je pojasnila kako joj je 'jedna slavna pjevačica' pokušala sabotirati turneju i oteti plesače.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Godinama nisam bila sigurna jesmo li zaista super prijateljice ili me jednostavno vrijeđa. A onda je učinila nešto nakon čega sam zaključila da smo zasigurno zaklete neprijateljice - objasnila je Taylor u jednom intervjuu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Katy je nakon toga Taylor nazvala 'vukom u janjećoj koži'. Međutim, prije četiri godine se Katy pojavila u spotu za Taylorinu pjesmu 'You Need To Calm Dow'. Već su tada počela nagađanja da su se pjevačice pomirile, a s novom su fotografijom to i potvrdile.