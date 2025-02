Katy Perry ide u svemir! S njom će i Bezosova Lauren: 'Na ovaj let idu baš nevjerojatne žene!'

Američka pop zvijezda Katy Perry (40) letjet će u svemir u raketi kojom upravlja Blue Origin Jeffa Bezosa, objavila je svemirska tvrtka. Pjevačica se pridružuje šesteročlanom timu sastavljenom isključivo od žena koji će letjeti u nadolazećoj misiji New Shepard NS-31 koju je organizirala novinarka Lauren Sanchez, partnerica milijardera Bezosa.

Tim čine Perry, raketna znanstvenica Aisha Bowe, bioastronautička znanstvenica Amanda Nguyen, suvoditeljica televizijskog programa CBS Mornings Gayle King, filmska producentica Kerianne Flynn i Sanchez.

- Da ste mi rekli da ću biti dio prve ženske ekipe koja putuje u svemir, povjerovala bih vam - napisala je oduševljena Perry na društvenim mrežama te dodala da kao dijete nije odrastala u imućnoj obitelji, ali da nikada nije prestala s oduševljenjem promatrati svijet oko sebe.

- Naporno sam radila cijeli svoj život da i dalje zadržim taj pogled na svijet te sam motivirana, više nego ikad, da budem primjer svojoj kćeri - napisala je te dodala kako se radi o 'nevjerojatnoj prilici' kojom će pokazati onima 'najmlađima i najranjivijima među nama' da posegnu za zvijezdama, figurativno i doslovno.

- Počašćena sam što sam dio ove grupe zvjezdanih sestara - zaključila je Perry.

Ovo će biti 11. ljudski let za program New Shepard do ruba svemira.

U objavi na društvenim mrežama, CBS Mornings navodi da će King "ići tamo gdje je malo tko prije otišao" te da će gledatelji moći "gledati Gayle kako se diže u nebo" u proljeće.

Sanchez (55) rekla je u video objavi na društvenim mrežama kako se nada da će misija nadahnuti ljude da imaju "velike snove".

- Da mi je netko rekao da ću jednog dana moći otići u svemir, sigurno bih se nasmijala - rekla je.

- Ne mogu vjerovati da se to događa. Moj tata učio je ljude kako letjeti, a ja sam se motala po hangaru i mislila sam da je sanjati da postanem pilot velika stvar, a ovo je još veće.

Dodala je: "Nevjerojatne žene koje idu na ovaj let su izvanredne u svim svojim područjima, ali što je još važnije, one su nevjerojatne pripovjedačice."

Sanchez je rekla kako se nada da ovaj let neće biti inspirativan samo za njih, već i za sve ljude kojima će ispričati svoju priču. "Nadam se da će potaknuti maštu na velike snove i dosezanje zvijezda."

Blue Origin vodi turiste na kratke letove u svemir od 2021.

Neki su putnici dobili besplatnu vožnju, dok su drugi platili pozamašne svote kako bi iskusili bestežinsko stanje.