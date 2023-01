Katy Perry odbila je suradnju s Billie Eilish i požalila: 'Pjesma je bila dosadna, pogriješila sam...'

Pjevačica Katy Perry (38) otkrila je kako joj je jako žao što je propustila priliku raditi s Billie Eilish (21). Mogla je biti dio hita 'Ocean Eyes', no smatrala je da je ta Billieina pjesma dosadna, stoga je odbila ponudu.

Perry je dobila priliku raditi s Billie dok ona još nije bila poznata.

- Nakon što sam čula pjesmu, zaključila sam da je dosadna, no na koncu sam shvatila da je to bila velika pogreška - komentirala je Katy, piše Page Six.

Iako je Katy smatrala da je pjesma nezanimljiva, činjenica da je na koncu 'Ocean eyes' postala hit Billie Eilish. Ona je zahvaljujući tome postala svjetska zvijezda. Nakon toga je osvojila 7 Grammyja, Zlatni globus i Oscara za najbolju originalnu pjesmu za James Bond film 'No Time To Die'.

No, među njima nema 'zle krvi', cure nisu posvađane.

Dapače, Katy i Billie su prijateljice te se dobro slažu. Obje imaju prepoznatljiv stil glazbe i odijevanja te se brinu o imidžu. Imalo bi smisla da su napravile suradnju, no ovime je Billie sama stigla na vrh te osvojila niz nagrada kojima je ušla na sam vrh scene.

