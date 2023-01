Bila je zvijezda 90-ih, njezine su hitove znali svi, a u prošloj je godini postala beskućnica

Hannah Spearritt (41), pjevačica S Club 7, otkrila je da je tijekom Božića bila beskućnica te da je posljednjih pola godine živjela po raznim domovima, s vlastitom obitelji. Ona i suprug Adam Thomas imaju dvoje maloljetne djece.

Naime, nakon što im je bivši stanodavac rekao da imaju samo dva dana da pronađu novi dom, što im nije ostavilo dovoljno vremena da se snađu, familija je išla od jednog do drugog doma.

- Našem je stanodavcu hitno trebao novac te je sve brzo prodao - izjavila je Hannah.

Foto: Instagram / hannahspearritt

Bilo je to oko Božića, pa nisu imali vremena gledati novi smještaj te im je prijatelj ustupio njegov ured, kako bi se tamo smjestili na neko vrijeme.

- Bilo je to stresno, posebno s djecom, no nekako smo se nosili s time - izjavila je bivša teen zvijezda.

Smatra da ljudi imaju krivu percepciju o zvijezdama.

- Svi misle da mi moramo biti milijunaši, no nažalost to nije istina. U to vrijeme smo uživali, dok smo bili slavni, što je bilo, bilo je - komentirala je Hannah.

Foto: Instagram / hannahspearritt

I njezin je kolega je imao poteškoće s novcima. Naime, 2018. Paul Cattermole, još jedan član S Cluba 7, prodao je svoju Brit nagradu za oko 75.000 eura, nakon što je izjavio da treba s nečime platiti račune.

Britanski su mediji pisali da je Spearritt u vrijeme dok je bend bio na vrhuncu, zarađivala oko 170.000 eura godišnje. Bio je to kraj devedesetih te početak novog milenija.

Nakon što se bend raspao, Spearritt se počela baviti glumom, dobivši ulogu u ITV drami Primeval 2007., a nekoliko godina kasnije nastupala je na West Endu.

Foto: Instagram / hannahspearritt

Osim toga, neko je vrijeme imala zdravstvene probleme, a partner one poslovne - propao mu je kafić.

- Imala sam bolest koja me prikovala za krevet na tri mjeseca - rekla je.

Sada se pruža nova prilika za zaradu, jer njezin bend će imati reunion. No, Spearritt nije najavila siguran povratak na scenu, iako se bend i dalje nada da će i ona s njima nastupiti ove jeseni u londonskoj O2 Areni, piše Sky.

