Katy Perry posvetila je koncert kćeri: 'Samo sam mogla sanjati o takvoj ljubavi. Sretna sam...'

Pjevačica Katy Perry (39) imala je nastup u Las Vegasu, a u publici su sjedila brojna poznata lica. Među njima su bili Meghan Markle i princ Harry, pop pjevačica Celine Dion, ali najposebnija gošća bila je njezina kćer Daisy Dove (3) kojoj je i posvetila cijeli koncert.

Malenu Daisy Dove u naručju držao je njezin partner, glumac Orlando Bloom, a pjevačica im je tijekom nastupa posvetila emotivne riječi.

- Kad sam je prvi put vidjela, iskusila sam toliku količinu ljubavi o kakvoj sam dotad mogla samo sanjati - rekla je Katy gledajući njih dvoje.

Ovo je prvi put da malena Daisy Dove prisustvuje na koncertu svoje mame, a za tu priliku nosila je kostim Minnie Mouse.

- Daisy, obožavam te! Ti si moja najbolja prijateljica i presretna sam što si dovoljno narasla da večeras budeš ovdje s nama. Jako te volim, a iduća pjesma koju jako dobro znaš je posvećena tebi - rekla je pjevačica preplavljena emocijama.

Na to joj je kćer mahnula i s tatom zaplesala na taktove pjesme 'Chained to the Rhythm'.

Na kraju koncerta, pjevačica je zahvalila svom partneru Orlandu i opisala ga kao angažiranog oca i najveću podršku.

- Njezin dolazak našu je obitelj i živote učinio potpunim. Daisy me ispunila kao osobu, iscijelila me i navela da nastavim nastupati. Otkako je došla, svijet ponovno pokušavam gledati očima djeteta i vidim da je sve ono što nas okružuje, a što nam se u našoj odrasloj dobi čini svakodnevnim, zapravo čudesno i čarobno - zaključila je Katy Perry i zaradila aplauz prepune dvorane.