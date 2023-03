Katy Perry vrijeđala djevojku (25) na audiciji: Već troje djece? Očito si previše ležala na stolu

Sara Beth Liebe (25) nastupila je na audiciji glazbenog natjecanja 'American Idol', a korisnici Twittera bruje o tome kako je članica žirija, Katy Perry (38) bila nepristojna prema djevojci. Nakon što je Sara rekla kako ima troje djece, pjevačica je komentirala da je 'očito previše ležala na stolu'. Njena reakcija razljutila je mnoge.

Dok se predstavljala, Sara je dodala i kako nije neka glazbenica.

- Je li ovo tvoj san? Ako ovo nije tvoj san, možda ćeš morati otići jer je puno snova iza tebe - odvratila je Katy.

Ispred žirija, kojeg još čine Lionel Richie i Luke Bryan zapjevala je pjesmu izvođačice Amy Winehouse, 'You Know I'm No Good', na što je Katy komentirala da nije dovoljno dobro i da proba s nečim drugim.

Zatim je Sara odlučila nastupiti s pjesmom 'Bennie and the Jets', Elton Johna. Natjecateljica je time iznenadila žiri, ali Katy je i dalje bila skeptična oko nje.

Ipak, na kraju je prošla audiciju, iako joj Lionel nije htio dati 'da' jer je po njemu 'neozbiljno shvatila natjecanje'.

Gledatelji showa su nakon nastupa pisali da ih je razljutilo 'grubo ponašanje' Katy.

- Mladu majku koja slijedi san dok odgaja svoju djecu treba podržavati, a ne ponižavati - pisali su.

- Stvarno mi se ne sviđa kako se Katy Perry ponašala prema Sari Beth na American Idolu; Dopustili su joj da maltretira ovu ženu na nacionalnoj televiziji uživo prije nego što je uopće počela pjevati - dodali su na Twitteru.

