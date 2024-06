Kćeri Zvonka Špišića: 'Bilo je lijepo, tata je ovo zaslužio...'

"Trešnjevačka balada", "Milioner", "Bicikl", "Suza za zagorske brege", "Barbara"... samo su neke od pjesama koje su u subotnje predvečerje odjekivale u Parku Zvonimira Špišića. Bilo je to i službeno otvorenje parka nazvano po velikom hrvatskom glazbeniku. Šansona je odzvanjala zagrebačkom Trešnjevkom, park je bio pun, uostalom, kako i priliči takvom velikanu. U prvom redu Zvonkove kćeri, blizanke Marlena i Aleksandra, unuci, obitelj i prijatelji.

- Bilo je lijepo, tata je to zaslužio. Drago nam je što je došlo toliko puno ljudi - rekle su nam Marlena i Aleksandra i požurile doma. Tamo je bilo "primanje", u kući u kojoj se Zvonko Špišić rodio, u kojoj je dočekao i kraj.

Stvarao je u toj kući, ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Djeca su se igrala, još i nesvjesna kakve blagodati izlaze iz zvučnika, a koje su izvodili Zagrebački puhački orkestar ZET-a, Dječji zbor Zagrebački anđeli, Zbor umirovljenika Prečko 50+, Filmmusicorkestar, Gospel zbor Sunce, Bogdan Božinović, Glazbena škola "Rudolf Matz", kantautorica Yoshka Jurić, Breza Paić, pijanist Vitomir Ivanjek.

Za kraj su ostavili Jacquesa Houdeka i Ivana Colarića.

- Nažalost, nisam imao prilike upoznati velikog Zvonka, ali njegova "Suza" me prati cijeli život. Pa je onda došla pjesma "Milioner", a to je bilo kad se slavilo 50 godina Chansonfesta. Tad su me pitali ak bi ja kaj snimil. I ja sam ko iz topa rekel "Milioner". To je bio obljetnički album Chansonfesta. Čestitali su mi poslije, Zvonkova familija, rekli da bi stari bil ponosan - rekao nam je Houdek pa nastavio:

- Naravno da su lijepe obrade, ali ja njima prilazim s većom pažnjom nego svojim pjesmama. S jedne strane, moraš slijediti ono svoje, racio, a istovremeno moraš paziti da ne oskvrneš pjesmu. I nije tajna kaj ja uspijem pogoditi, kaj znam pjevat, tajna je u respektu. A poštovanja je i bilo u Parku Zvonka Špišića, osjećalo se u zraku. Izvedbe su bile sjajne, a oni nešto stariji s Trešnjevke, koji su ga sretali po ulici, na placu, po toliko opjevanoj Trešnjevci, uživali su...

- Jako je lijepo bilo, da je barem takvih događanja više. To me podsjetilo na Zagreb kakav je nekad bil, a kakav bi htio da bude. Ne treba uvijek biti nešto glamurozno, pa ovakve su stvari lijepe, skromne, a čovjek je dobio poštovanje kakvo zaslužuje - rekao je Houdek.

Ivan Colarić, glumac HNK i sjajan glazbenik, u crnom je odijelu, s crvenom leptir-mašnom, pjevao ispred orkestra.

- Pa mislim da je tako najbolje, da se ne odvajam od orkestra - rekao nam je Colarić i sjajno za kraj izveo "Trešnjevačku baladu", jednu od blagodati iz radionice Zvonka Špišića.

Zagreb: Svečanost otvorenja Parka Zvonka Špišića na Trešnjevci | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL