Kći (36) Demi Moore još uvijek se zajedno kupa sa sestrama: Neki misle da je to čudno, ja ne!

Moje sestre i ja još uvijek se zajedno kupamo. To je jednostavno vrsta doma u kojem sam odrasla, otkrila je Rumer Willis (36) u novoj epizodi podcasta "What in the Winkler?!". Najstarija kći Brucea Willisa (70) i Demi Moore (62) šokirala je javnost otkrićem da se ona i njezine dvije sestre Scout (33) i Tallulah (31) i dalje zajedno kupaju. Iako su sve u tridesetima, zajedničko kupanje im ne smeta. Razlog je to što, dodaje glumica, njezina obitelj je povezana.

- Ljudi bi mogli misliti da je to ludo i čudno, ali ja ne mislim tako - kazala je te dodala kako su joj sestre najbolje prijateljice.

Kasnije je priznala da i dalje spava u krevetu s majkom.

- Nadam se da će Lou spavati sa mnom kad bude mojih godina. Ja još uvijek spavam s mamom. Meni to nije čudno - rekla je.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Podsjetimo, Bruce Willis povukao se iz glume 2022. godine nakon dijagnoze afazije, a godinu dana kasnije obitelj je javnosti otkrila da mu je dijagnosticirana frontotemporalna demencija, rijetka bolest koja uzrokuje probleme s govorom i promjene ponašanja.

Nedavno su fotografi snimili glumca u rijetkom izlasku. Uživao je u vožnji po Studio Cityju u Los Angelesu, a uz njega je bio njegov tjelohranitelj.

Foto: JOLA, ENAV