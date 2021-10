Manekenka Ireland Baldwin (26), kći glumca Aleca Baldwina (63), oglasila se drugi put nakon strašne tragedije koja je u petak 22. listopada potresla filmski svijet.

U novoj objavi Ireland je napisala poruku podrške ocu Alecu i priznala da je dobila niz poruka od strane korisnika društvenih mreža.

- Između svih odvratnih i prijetećih komentara, e-mailova, tekstualnih poruka i govornih poruka koje sam dobila našao se ovaj prekrasni komentar. Poznajem svojeg tatu, a vi jednostavno ne. Volim te, tata - napisala je i podijelila komentar čovjeka koji je upoznao njezinog oca:

- Radio sam s prilično glupim celebrityjima, ali tvoj tata nikada nije bio takav. Htio je samo biti siguran da u hotelskoj sobi ima mlijeko i žitarice kada mu kći dolazi u posjetu. To je bilo to. To ću uvijek pamtiti.

Podsjetimo, glumac Alec Baldwin u petak je na setu usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu.

- Moja ljubav i podrška idu obitelji i prijateljima Halyne Hutchins. Šaljem iscjeljujuće misli Joelu Souzi - napisala je u Ireland odmah nakon tragične nesreće.

- Da bar mogu zagrliti svog oca posebno čvrsto sada - dodala je.

Naime, glumac je kćer Ireland dobio u braku s Kim Basinger (67), s kojom se razveo 2002.

- Volim ga i poštujem ga više od ikog, kao i njegovo mišljenje. Iako se ne vidimo baš onoliko koliko bih ja htjela - rekla je svojedobno o odnosu s ocem.