Hannah Daughtry, kći američkog glazbenika Chrisa, preminula je u 25. godini života. Vijest o smrti objavila je njezina majka Deanna na Instagram profilu uz brojne fotografije kćeri.

Naime, policija je Hannah pronašla mrtvu u domu u Tennesseeju.

- Moje prvorođenče. Volim te beskrajno, Hannah. Naša obitelj želi vam svima zahvaliti na ljubavi dok tugujemo zbog gubitka naše kćeri Hannah - napisala je Deanna pa otkrila da se još uvijek čekaju rezultati obdukcije.

- Srca su nam slomljena - dodala je.

Preminula Hannah bila je majka dvoje djece, sina Liama (7) i kćeri Lily (1).

Isto tako, na društvenim mrežama od kćeri se oprostio i glazbenik Chris.

- Potpuno sam slomljen. Nedavno sam izgubio majku zbog raka, no barem sam se uspio s njom pozdraviti i reći zbogom. Nikad nismo uspjeli reći zbogom našoj Hanni i to je težak udarac na cijelu obitelj. Hvala svima na izrazima sućuti. Hannah, volimo te i nedostaješ nam - napisao je.

Nedugo nakon objave o smrti, koncerti benda Daughtry u kojem je Chris frontmen otkazali su se ili odgodili.

Bend Daughtry bio je finalist pete sezone showa 'American Idol' 2006. godine, nakon čega su izgradili uspješnu karijeru.

Njihovi najveći hitovi su 'It's not over', 'Over you', 'September', 'Start of something good', Waiting for Superman'.