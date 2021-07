Emma Orešković, kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Sretnu vijest objavila je njezina sestra Ella na Instagram profilu.

- Jako sam ponosna na tebe - napisala je sestra ispod fotke na kojoj njih dvije poziraju u vrlo zanimljivim odjevnim kombinacijama.

U komentarima su im se odmah javili Ellini pratitelji i pohvalili sestre i za izgled i za uspjeh.

- Prekrasne ste; Čestitam Emma; Bravo; Sjajite - pisali su.

Podsjetimo, lijepu Ellu Orešković javnost je imala prilike upoznati na ovogodišnjoj Dori gdje je nastupila s pjesmom 'Come This Way'. Pjevačica se tada na crvenom tepihu prošetala u glamuroznoj haljini otvorenih leđa.