Između 14 izvođača koji će se na ovogodišnjoj Dori boriti za odlazak na Eurosong, našla se i Ella Orešković (21), kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Tima Oreškovića. Publici će se predstaviti s pjesmom 'Come This Way'. Tekst za pjesmu je napisala sama, a glazbu potpisuje njezin producent Siniša Reljić Simba.

- Moj producent Siniša i ja ovu smo pjesmu napravili još prije godinu dana, ali na kraju smo odlučili da bi upravo ona bila dobra za Doru zbog svog modernog zvuka. U posljednjem trenutku odlučili smo da ćemo ići na Doru i, evo, hvala Bogu da smo prošli. Ovo mi je stvarno velika čast - rekla je Ella za Večernji list. Smatra kako se s pjesmom može izazvati najviše emocija.

Počela je pjevati s 10 godina. U Zagrebu je pohađala Američku međunarodnu školu u kojoj je u sklopu obveznog glazbenog predmeta počela brusiti svoj glazbeni talent.

- Počela sam pjevati svaki dan, a imala sam i profesoricu pjevanja. U glazbi sam se skroz pronašla i tada sam shvatila da se njome želim baviti ozbiljno - rekla je Ella.

- Iako sam u školi često imala nastupe, nastup na Dori bit će mi prvi veliki nastup do sada. Naravno da imam tremu, ali ne bojim se jer ću dati sve od sebe da se dobro pripremim - dodala je.

Velika podrška joj je obitelj, a svi jedva čekaju njezin nastup.

- Kad sam jutros dobila poruku, srce mi je stalo. Mislila sam da sanjam. Prvo sam nazvala mamu koja je bila oduševljena, onda i tatu koji je također bio presretan - zaključila je.

Inače, Ella studira psihologiju jer smatra kako je dobro imati nešto 'sa strane' ukoliko ne uspije u glazbi.