Ella Orešković (21), kći bivšeg ministra Tihomira Oreškovića (55), u intervjuu za Story otvorila je dušu o nastupu na Dori, odnosu s ocem i vezi sa Zagrepčaninom Karlom.

Na prošlogodišnjoj Dori predstavila se s pjesmom 'Come This Way' i zauzela 9. mjesto, a sada ponovno ulazi u borbu za Eurosong.

- Ove godine ću vjerojatno imati više samopouzdanja jer planiram oko sebe okupiti plesače, ali to je sve što ću reći. Manje ću biti fokusirana na taj stres prije nastupa. Iskreno, najveća trema mi je zbog medijske pažnje, no vjerujem kako će to proći - rekla je Ella, te najavila da je njezina nova pjesma 'If You Go Away' drugačija i brža od prošlogodišnje.



Objasnila je da joj je ponekad 'muka' jer njezino ime često vežu uz tatino, no to joj je veća čast nego pritisak. Bivši premijer je sada podržava u glazbenoj karijeri, iako joj je u početku govorio da je na prvom mjestu akademsko obrazovanje.

- Više se ‘otvorio’ u tom smislu da mu je kći glazbenica i nema ništa protiv toga - rekla je Ella, koja je studirala psihologiju u Španjolskoj, no zbog pandemije je školovanje nastavila u Beču.

Progovorila je i o Zagrepčaninu Karlu, s kojim je u vezi nešto više od godinu dana, a nedavno ga je pokazala na Instagramu.

- Karlo je jako drag. Prema meni se odlično ponaša, pristojan je, a važno mi je i to što imamo iste interese. ‘Odobrili’ su ga i moji roditelji, a mama ga posebno obožava - ispričala je Ella.